Мемориальную доску Маннергейму в Санкт-Петербурге демонтируют

Мемориальная доска финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму, установленная в Санкт-Петербурге, будет демонтирована, сообщил «Интерфаксу» источник в администрации города.

«На доску постоянно нападают вандалы, она выглядит уже непрезентабельно», — сказал собеседник агентства. По его словам, доска будет снята до конца 2016 года.

«Люди, которые доску вешали, уже не ощущают такого давления, какое было изначально. Ситуация стала свободнее, это позволяет доску снять», — отметил собеседник.

Мемориальная доска с именем генерала русской армии, маршала Финляндии, президента этой страны Карла Густава Маннергейма была открыта в Санкт-Петербурге 16 июня 2016 года. В церемонии открытия доски участвовали глава администрации президента РФ Сергей Иванов и министр культуры Владимир Мединский.

С момента установки доски ее как минимум трижды обливали краской. 3 октября на доске были обнаружены отверстия, похожие на следы от пуль. В ночь на 10 октября активисты «Другой России» попытались изрубить доску топором.