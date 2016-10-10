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Мемориальную доску Маннергейму в Санкт-Петербурге демонтируют

14:38 10.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Мемориальная доска финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму, установленная в Санкт-Петербурге, будет демонтирована, сообщил «Интерфаксу» источник в администрации города.

«На доску постоянно нападают вандалы, она выглядит уже непрезентабельно», — сказал собеседник агентства. По его словам, доска будет снята до конца 2016 года.

«Люди, которые доску вешали, уже не ощущают такого давления, какое было изначально. Ситуация стала свободнее, это позволяет доску снять», — отметил собеседник.

Мемориальная доска с именем генерала русской армии, маршала Финляндии, президента этой страны Карла Густава Маннергейма была открыта в Санкт-Петербурге 16 июня 2016 года. В церемонии открытия доски участвовали глава администрации президента РФ Сергей Иванов и министр культуры Владимир Мединский.

С момента установки доски ее как минимум трижды обливали краской. 3 октября на доске были обнаружены отверстия, похожие на следы от пуль. В ночь на 10 октября активисты «Другой России» попытались изрубить доску топором.

Темы: Санкт-Петербург, Охрана памятников истории культуры и архитектуры в России
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Комментарии читателей
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10.10.2016, 20:51
О, да!

Выпуск пулеметов во время 1-й Мировой войны.
Россия – 28 тыс. (еще 36 тыс. было куплено за рубежом).
Германия – 280 тыс.
Франция – 326 тыс.
СССР во время ВОВ -- 1,48 млн. пулеметов.
Только ручной пулемет Дегтярева -- 795 тыс.
Например, штурмовик Ил-2 вооружался 2 пушками и 2 пулеметами ШКАС, 1 пулеметом Березина. Всего было выпущено 36 тыс. машин всех модификаций. Итого 108 тыс. пулеметов и 72 тыс. авиапушек только на ИЛ-2.
10.10.2016, 20:19
Зоя

"С момента установки доски ее как минимум трижды обливали краской. 3 октября на доске были обнаружены отверстия, похожие на следы от пуль. В ночь на 10 октября активисты «Другой России» попытались изрубить доску топором." -
-Молодцы ребята-петербуржцы! Не уронили честь Колыбели Революции!
10.10.2016, 20:17
Татьяна Алексеевна

У меня нет никакой отрыжки на слова депутат и демократия.Они в состав Омлета по-французски не входят.И если ты мне предлагаешь отгадать с 3-х раз,то и выдай ВАРИАНТЫ.
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