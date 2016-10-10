В правительстве раскритиковали законопроект о бэби-боксах

Правительство России рассмотрело законопроект о бэби-боксах, автором которого является сенатор Елена Мизулина. В кабмине считают, что документ требует доработки перед отправкой на рассмотрение в Госдуму.

«Диспозиция предлагаемой законопроектом статьи Кодекса требует уточнения, поскольку ее формулировка допускает расширительное толкование объективной стороны проектируемого состава административного правонарушения, что может породить противоречивую правоприменительную, в том числе судебную, практику», - отмечается в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, в кабмине считают, что предлагаемый размер штрафа для устанавливающих бэби-боксы юрлиц слишком велик. В законопроекте сумма взыскания установлена в размере от одного до пяти миллионов рублей. По объему финансовых средств штраф сопоставим с размером фонда оплаты труда роддома средней мощности от одного до трех месяцев, пояснили в правительстве.

Наряду с этим отмечено, что санкция в виде приостановления деятельности юрлица может привести к невозможности получения гражданами медпомощи, а также социальных и образовательных услуг детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Дело в том, что в настоящее время бэби-боксы, как правило, создаются при организациях, осуществляющих подобную деятельность.

На прошлой неделе Мизулина сообщила о том, что кабмин поддержал ее законопроект. Однако в правительстве заявили, что позиция по документу еще не утверждена.

