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В правительстве раскритиковали законопроект о бэби-боксах

19:08 10.10.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Правительство России рассмотрело законопроект о бэби-боксах, автором которого является сенатор Елена Мизулина. В кабмине считают, что документ требует доработки перед отправкой на рассмотрение в Госдуму.

«Диспозиция предлагаемой законопроектом статьи Кодекса требует уточнения, поскольку ее формулировка допускает расширительное толкование объективной стороны проектируемого состава административного правонарушения, что может породить противоречивую правоприменительную, в том числе судебную, практику», - отмечается в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, в кабмине считают, что предлагаемый размер штрафа для устанавливающих бэби-боксы юрлиц слишком велик. В законопроекте сумма взыскания установлена в размере от одного до пяти миллионов рублей. По объему финансовых средств штраф сопоставим с размером фонда оплаты труда роддома средней мощности от одного до трех месяцев, пояснили в правительстве.

Наряду с этим отмечено, что санкция в виде приостановления деятельности юрлица может привести к невозможности получения гражданами медпомощи, а также социальных и образовательных услуг детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Дело в том, что в настоящее время бэби-боксы, как правило, создаются при организациях, осуществляющих подобную деятельность.

На прошлой неделе Мизулина сообщила о том, что кабмин поддержал ее законопроект. Однако в правительстве заявили, что позиция по документу еще не утверждена.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Дети, Правительство России
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Комментарии читателей
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10.10.2016, 20:51
Евгений В

А все же это гуманней, чем выбросить ребенка в мусорный ящик или в канаву, или на свалку бытовых отходов. Раньше таких детей приносили на пороги больниц в теплой одежде (одеялах, тряпье) в плетеных корзинках. И не надо по этому поводу ни каких законов, просто написать инструкцию. Эти для всего готовы сочинить новые законы (всё при деле себя чувствуют в своем крючкотворчестве, даже уверуют, что пользу приносят). Законов уже тьма, а толку нет. Надо внедрять и нечего бояться. Это же будут в основном дети русской бедноты. А насчет торговли органами, то лже либералы в думе и правительстве в своих фантазиях могут такое накрутить, что "сам черт ногу сломит".
10.10.2016, 19:30
Val

сенаторы... .бэби....
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