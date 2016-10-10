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Убийца девушки-промоутера в Москве получил 12 лет колонии

19:51 10.10.2016
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Житель Москвы, застреливший девушку-промоутера, приговорен Люблинским судом столицы к 12 колонии строгого режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, осужденный должен будет выплатить родственнице убитой 260 тысяч рублей материального ущерба и компенсировать моральный вред, оцененный в два миллиона рублей.

Инцидент произошел в январе текущего года. Мужчина выстрелил из окна своей квартиры в девушку, зачитывавшую рекламу по громкоговорителю. От полученного ранения она скончалась. Мужчина признал свою вину. Следствию он объяснил свой поступок тем, что ему мешали отдыхать.
 

Темы: Россия, Москва, Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Происшествия, Расследование преступлений в России
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