Убийца девушки-промоутера в Москве получил 12 лет колонии

Житель Москвы, застреливший девушку-промоутера, приговорен Люблинским судом столицы к 12 колонии строгого режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, осужденный должен будет выплатить родственнице убитой 260 тысяч рублей материального ущерба и компенсировать моральный вред, оцененный в два миллиона рублей.

Инцидент произошел в январе текущего года. Мужчина выстрелил из окна своей квартиры в девушку, зачитывавшую рекламу по громкоговорителю. От полученного ранения она скончалась. Мужчина признал свою вину. Следствию он объяснил свой поступок тем, что ему мешали отдыхать.

