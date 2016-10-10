Турецкую сельхозпродукцию допустят на российский рынок

Правительство России решило допустить ряд турецких сельхозпродуктов на отечественный рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он уточнил, что речь идет о так называемых косточковых и цитрусовых сельхозтоварах, передает РИА Новости.

По словам главы государства, данное решение является взаимовыгодным. Отечественное сельское хозяйство подобных продуктов не производит, а их поступление на рынок будет способствовать снижению цен.

«Для турецких партнеров это, естественно, открытие российского рынка. Объем продаж этих товаров составил $500 млн в прошлом году, так что это значимое решение», - цитирует президента «Интерфакс».

Путин также о сообщил, что Москва и Анкара продолжат работать над нормализацией отношений и отметил заинтересованность в этом российской стороны.

Запрет на ввоз ряда сельхозпродуктов из Турции в Россию был установлен с начала текущего года после инцидента с бомбардировщиком Су-24. Некоторое время назад глава МЭР Алексей Улюкаев анонсировал частичную отмену запрета до конца года. Он рассказал, что это будет происходить поэтапно, но не сообщил, импорт каких продуктов будет разрешен в первую очередь.

