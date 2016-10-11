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Куратор информационной политики Кремля Ситникова перейдет в Госдуму

11:28 11.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Заместитель главы управления внутренней политики Кремля Ольга Ситникова увольняется из администрации президента и переходит в Госдуму, сообщает РБК во вторник, 11 октября, со ссылкой на заявление самой Ситниковой.

По словам собеседницы, она уже написала заявление об увольнении. Источники издания отмечают, что главной причиной ее увольнения стало то, что она решила продолжать работу с Вячеславом Володиным, который ранее занял пост спикера нижней палаты парламента.

В Госдуме Ситникова займет пост заместителя главы секретариата Володина, рассказали источники издания. РБК отмечает, что под его начальством она работает последние 16 лет.

Ситникова пришла на работу в администрацию президента в 2012 году. Там она занималась информационной политикой и интернетом.

В 2002 году Ситникова заняла должность пресс-секретаря Володина. В то время как он руководил фракции ОВР в Госдуме, а затем был вице-спикером и секретарем президиума генерального совета «Единой России». В 2010 году чиновница перешла за Володиным в Белый дом, а позже в управление внутренней политики Кремля.

Темы: Россия, Президент России, Государственная Дума РФ
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