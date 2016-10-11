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СМИ сообщили об отказе Путина от встречи с Олландом

12:14 11.10.2016
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Президент России Владимир Путин отказался от поездки во Францию, запланированную на 19 октября, сообщает BBC со ссылкой на неофициальные источники. В рамках визита была намечена встреча Путина с президентом Франции Франсуа Олландом.

10 октября стало известно, что Олланд думает отказаться от встречи с Путиным. Олланд объяснил свои сомнения тем, что он не уверен в пользе встречи с российским лидером, и предполагает, что беседа с ним не позволит остановить бомбардировки в Алеппо.

«Так что я задаю себе вопрос, принимать ли Владимира Путина. И если я встречусь с ним, я ему скажу, что это неприемлемо и серьезно сказывается на имидже России», — заявлял Олланд. Вскоре после этого заявления пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Кремль по-прежнему готовится к встрече, а Париж не уведомлял Москву о ее отмене.  

Официального подтверждения об отказе встречи лидеров двух держав пока нет.

Накануне глава МИД Франции Жан-Марк Эйро отметил, что если Франсуа Олланд все же решит встретиться с Владимиром Путиным в Париже,то эти переговоры будут отнюдь «не обменом любезностями».

Свои заявления Эйро сделал после того, как 8 октября Россия заблокировала в Совете безопасности ООН предложенную Францией резолюцию о прекращении огня в Алеппо. Поддержали документ 11 из 15 членов СБ ООН. Три страны воздержались. Россия выступила против, применив свое право вето.

Темы: Франсуа Олланд, Россия, Франция, Владимир Путин, Франсуа Олланд
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Комментарии читателей
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11.10.2016, 13:23
пенсионер, Киев

"Украина не давала согласия на участие в саммите "нормандской четвёрки". Пока не будет согласована "дорожная карта", которая будет предусматривать выполнение условий безопасности Минска Россией, такая встреча не состоится".
(агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в дипломатических кругах).
11.10.2016, 13:21
Микс

Мутят бодягу, а забыли Алжир? И теперь поддерживают исламистов.
11.10.2016, 13:15
Александр

...Напомните мне, пожалуйста, кто такой Олланд?
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