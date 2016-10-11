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Песков назвал абсурдом заявления о международной изоляции Путина

16:10 11.10.2016
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отмена визита Владимира Путина в Париж не свидетельствует о его международной изоляции. Песков назвал «абсолютным абсурдом» предположения, что Путин настаивал на визите во Францию, чтобы выйти из изоляции, передает "Интерфакс".

«Президент не оказывался в изоляции <…> Весьма напряженный международный график президента как раз свидетельствует об обратном», — сказал Песков.

По словам Пескова, визит в Париж отменили, поскольку из его программы выпали «некоторые мероприятия, связанные с открытием российского культурно-духовного центра, проведением одной из выставок». За ответом на вопрос, почему эти мероприятия отменены, пресс-секретарь президента РФ посоветовал обращаться к французской стороне.

Как утверждает Песков, Путин с самого начала «отмечал, что будет готов посетить Париж в то время, когда это будет комфортно» для Олланда. «Поэтому мы дождемся, когда это комфортное время настанет», — сказал пресс-секретарь.

Предполагалось, что главной темой переговоров Путина с Олландом станет конфликт в Сирии. Песков сообщил, что в планах Путина нет отдельных встреч с Олландом, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель по этому вопросу.

Владимир Путин собирался посетить Париж 19 октября. 10 октября Франсуа Олланд заявил, что еще не принял окончательного решения, проводить переговоры с Путиным или нет. Президент Франции отметил, что если встреча состоится, то он заявит Путину о неприемлемости бомбардировок Алеппо. Россию неоднократно обвиняли в нанесении ударов по жилым кварталам этого города.

3 октября Госдепартамент США объявил о прекращении двусторонних контактов с Россией по ситуации в Сирии.

Темы: Россия, Международная политика, Международные отношения, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.10.2016, 20:11
Зануда

Как класса три отучится, так аудЕенцию и запросит, мерзавец:-)
11.10.2016, 20:03
Время Ч.

Видимо, вы живете в Донбассе на территории Уркаины, а не ДНР и ЛНР.
11.10.2016, 20:01
Время Ч.

А зачем ему летать в ваши любимые СЩА и ЕС? Они сами по нескольку раз в год в Москву прутся!
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