Песков назвал абсурдом заявления о международной изоляции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отмена визита Владимира Путина в Париж не свидетельствует о его международной изоляции. Песков назвал «абсолютным абсурдом» предположения, что Путин настаивал на визите во Францию, чтобы выйти из изоляции, передает "Интерфакс".

«Президент не оказывался в изоляции <…> Весьма напряженный международный график президента как раз свидетельствует об обратном», — сказал Песков.

По словам Пескова, визит в Париж отменили, поскольку из его программы выпали «некоторые мероприятия, связанные с открытием российского культурно-духовного центра, проведением одной из выставок». За ответом на вопрос, почему эти мероприятия отменены, пресс-секретарь президента РФ посоветовал обращаться к французской стороне.

Как утверждает Песков, Путин с самого начала «отмечал, что будет готов посетить Париж в то время, когда это будет комфортно» для Олланда. «Поэтому мы дождемся, когда это комфортное время настанет», — сказал пресс-секретарь.

Предполагалось, что главной темой переговоров Путина с Олландом станет конфликт в Сирии. Песков сообщил, что в планах Путина нет отдельных встреч с Олландом, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель по этому вопросу.

Владимир Путин собирался посетить Париж 19 октября. 10 октября Франсуа Олланд заявил, что еще не принял окончательного решения, проводить переговоры с Путиным или нет. Президент Франции отметил, что если встреча состоится, то он заявит Путину о неприемлемости бомбардировок Алеппо. Россию неоднократно обвиняли в нанесении ударов по жилым кварталам этого города.

3 октября Госдепартамент США объявил о прекращении двусторонних контактов с Россией по ситуации в Сирии.