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Минэкономразвития второй раз за месяц ухудшило прогноз роста экономики

10:25 12.10.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство экономического развития пересмотрело в сторону ухудшения прогноз развития экономики на ближайшие три года, пишут «Ведомости», которым удалось ознакомиться с документом.

По уточненном прогнозу, в 2017 году по базовому сценарию при цене нефти в 40 долларов за баррель рост экономики составит 0,2 процента. В прежней версии Минэкономразвития ждало более существенного роста — на 0,6 процента. Ухудшен прогноз и на следующие годы — до 0,9 и 1,2 процента вместо 1,7 и 2,1 процента.

Экономический прогноз на 2017–2019 годы, сообщает РБК, Минэкономразвития пересматривает в сторону ухудшения второй раз за последний месяц.

Кроме того, пересмотрен и прогноз по инфляции. Пересмотреть этот прогноз по этому параметру, по данным «Ведомостей», от Минэкономразвития потребовали на заседании бюджетной комиссии 7 октября. В предыдущей версии прогноза Минэкономразвития ожидало в 2017 году инфляцию в 4,9 процента, что не соответствовало заявленной ЦБ цели в 4 процента.

Изменение прогноза связано с бюджетной консолидацией, объяснил «Интерфаксу» представитель Минэкономразвития. В проекте Основных направлений бюджетной политики расходы федерального бюджета снижаются с 18,6% ВВП в 2017 г. до 16,1% в 2019 г.

Правительство РФ планирует рассмотреть проект бюджета на 2017–2019 годы 13 октября, до 28 октября он должен поступить на рассмотрение Госдумы.
В 2016 году впервые за последние несколько лет из-за сложной экономической ситуации был принят однолетний бюджет. Бюджет предусматривал дефицит в 3 процента ВВП. В октябре в Госдуму были внесены поправки в бюджет, предусматривающие, в числе прочего, дефицит в 3,7 процента ВВП.

Темы: Экономический кризис в России, Россия, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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12.10.2016, 12:27
Личное здоровье

таких прогнозистов на высшем уровне должно соответствовать прогнозу здоровья экономики, который они дают. Если они гробят экономику, то соответственно их в реанимацию. Жаль, но этого не делается в России, у неё другие приоритеты и правила- своих не сдаём, жнём что есть, а дальше, хоть потоп, и можно линять на припасённые в Альпах виллы.
12.10.2016, 12:14
НХ

Что нужно делать у нас в стране, чтобы быстрее выйти из того, по сути, экономического тупика, в который её уже давно загнали так называемые либеральные теоретики и практики?
Сергей Глазьев:
– "Ответ на этот вопрос научному сообществу давно известен. Более того, и президент России поставил задачу создания системы стратегического планирования, которая бы обеспечивала взаимосвязь перспективных направлений экономического развития с имеющимися у нас ресурсами. Эта система должна быть дополнена механизмом гибкого целевого кредитования приоритетных видов деятельности отраслей и производств. Всё должно быть соединено тканью индикативного планирования со взаимными обязательствами государства и бизнеса в рамках предложенных президентом специальных инвестконтрактов.

Всё это вполне реально сделать. Но для этого нужен механизм ответственности, который заставил бы органы государственного регулирования работать на экономический рост, а не на самообогащение. Властвующей элите пора отказаться от следования популярной (но для слаборазвитых стран) доктрины. В её рамках можно ни о чём не думать и не брать на себя ответственность, поскольку предполагается, что всё само собой сделает рыночный механизм. Достаточно обеспечить снижение инфляции, и хозяйствующие субъекты сами дадут необходимое количество материальных благ. При таком примитивном, эгоистичном подходе роста не будет. Не скатиться бы нам до слаборазвитых".
P.S. Но пока в стране экономикой и финансами руководят либеральные экстремисты.
12.10.2016, 10:57
SL

У нас еще и экономика есть? В первые слышу. Кремлевские рукоблуды, давно попродавали все Российские заводы в вторчерметом.
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