Минэкономразвития второй раз за месяц ухудшило прогноз роста экономики

Министерство экономического развития пересмотрело в сторону ухудшения прогноз развития экономики на ближайшие три года, пишут «Ведомости», которым удалось ознакомиться с документом.

По уточненном прогнозу, в 2017 году по базовому сценарию при цене нефти в 40 долларов за баррель рост экономики составит 0,2 процента. В прежней версии Минэкономразвития ждало более существенного роста — на 0,6 процента. Ухудшен прогноз и на следующие годы — до 0,9 и 1,2 процента вместо 1,7 и 2,1 процента.

Экономический прогноз на 2017–2019 годы, сообщает РБК, Минэкономразвития пересматривает в сторону ухудшения второй раз за последний месяц.

Кроме того, пересмотрен и прогноз по инфляции. Пересмотреть этот прогноз по этому параметру, по данным «Ведомостей», от Минэкономразвития потребовали на заседании бюджетной комиссии 7 октября. В предыдущей версии прогноза Минэкономразвития ожидало в 2017 году инфляцию в 4,9 процента, что не соответствовало заявленной ЦБ цели в 4 процента.

Изменение прогноза связано с бюджетной консолидацией, объяснил «Интерфаксу» представитель Минэкономразвития. В проекте Основных направлений бюджетной политики расходы федерального бюджета снижаются с 18,6% ВВП в 2017 г. до 16,1% в 2019 г.

Правительство РФ планирует рассмотреть проект бюджета на 2017–2019 годы 13 октября, до 28 октября он должен поступить на рассмотрение Госдумы.

В 2016 году впервые за последние несколько лет из-за сложной экономической ситуации был принят однолетний бюджет. Бюджет предусматривал дефицит в 3 процента ВВП. В октябре в Госдуму были внесены поправки в бюджет, предусматривающие, в числе прочего, дефицит в 3,7 процента ВВП.