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СК завел дело о затоплении крана в районе Ялты

10:51 12.10.2016
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
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Следственный комитет России завел уголовное дело в связи с затоплением в районе Ялты плавучего подъемного крана. Дело возбуждено по статье о нарушении правил эксплуатации морского транспорта, которое повлекло смерть двух и более человек.

По последним данным, с крана были спасены пять моряков. Их подняли на борт буксира «Дерзкий», который впоследствии заглох. Еще трое числятся пропавшими без вести, сведений об их судьбе нет, передает ТАСС.

Как стало известно из сообщения Южного регионального центра МЧС РФ, кран проводил работы в районе Артека и шел на ремонт в Севастополь. В 01:30 мск с плавкрана поступила информация о возникшей течи, силами экипажа проводилась откачка воды. На место происшествия был направлен буксир "Дерзкий", который поднял с поверхности воды 5 из 8 членов экипажа крана. В настоящее время на "Дерзком" заглох двигатель, он со спасенными моряками буксируется другим буксиром "Меркурий" в поселок Балаклава.

Темы: Россия, Крым, Расследования в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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12.10.2016, 13:02
Серж

Истина в вине.
12.10.2016, 12:39
Андрей

По Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Катастрофа стала результатом очевидного головотяпства тех, кто не знает где Ялта, а где Керченский пролив.
12.10.2016, 11:56
SL

Опять зажиревшие хозяева с мАсквы ни как не нахапаются. На севере вместо трех, один рабочий - ни подать, ни поддержать ни подстраховать, а в офисах мАсквы, бумажку на подпись вдесятером тащат, получая при этом сверхзарплаты и северные и все льготы. ПОЗОР ПРАВИТЕЛЬСТВУ!.
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