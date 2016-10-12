СК завел дело о затоплении крана в районе Ялты

Следственный комитет России завел уголовное дело в связи с затоплением в районе Ялты плавучего подъемного крана. Дело возбуждено по статье о нарушении правил эксплуатации морского транспорта, которое повлекло смерть двух и более человек.

По последним данным, с крана были спасены пять моряков. Их подняли на борт буксира «Дерзкий», который впоследствии заглох. Еще трое числятся пропавшими без вести, сведений об их судьбе нет, передает ТАСС.

Как стало известно из сообщения Южного регионального центра МЧС РФ, кран проводил работы в районе Артека и шел на ремонт в Севастополь. В 01:30 мск с плавкрана поступила информация о возникшей течи, силами экипажа проводилась откачка воды. На место происшествия был направлен буксир "Дерзкий", который поднял с поверхности воды 5 из 8 членов экипажа крана. В настоящее время на "Дерзком" заглох двигатель, он со спасенными моряками буксируется другим буксиром "Меркурий" в поселок Балаклава.