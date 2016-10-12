Из ГСУ исчезли материалы о создании Калашовым преступного сообщества

В ГСУ СК РФ по Москве исчезли материалы в отношении «вора в законе» Захария Калашова (Шакро молодой) о создании им преступного сообщества. Они еще в 2015 году были выделены из другого дела и переданы для начала расследования в следственный отдел по ЦАО, пишет «Росбалт».

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, после ареста Дениса Никандрова и Михаила Максименко по обвинению в получении взятки от Калашова за развал дела в отношении «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) прокуратура начала изучать и другие материалы, к которым могли «приложить руку» два этих сотрудника СК.

Интерес у проверяющих вызвали, в частности, материалы в отношении Калашова, которые еще в 2015 году следователь ГСУ СК РФ по Москве выделил в отдельное производство из другого дела. Речь в них шла о событиях 15-летней давности и касалась захвата крупнейших столичных казино («Кристалл» и «Голден пэлас»), сопровождавшихся похищением, убийством, мошенничеством и т. д.

«По решению Никандрова материалы для возбуждения дела были неожиданно отправлены из ГСУ СК РФ по Москве в СУ по ЦАО. Оттуда их переслали в СО по Таганскому району, где просто „спрятали“, не возбудив никого дела», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в ходе проверки в СО по Таганскому району этих материалов обнаружить не удалось, где они сейчас находятся, никто пояснить не может.