Сечин заявил об обысках в «Башнефти»

«Роснефть» не занимается никакими выемками документов в «Башнефти», сообщает РИА Новости в четверг, 13 октября, со ссылкой на заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«Это силовики», — завил он. Глава компании заметил, что никаких выемок «Роснефти» не нужно. Глава нефтяной компании, приватизировавшей «Башнефть», выразил также уверенность, что приватизация 19,5% акций «Роснефти», как и планировалось, пройдет до конца года.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что в офисах «Башнефти» в Москве и Уфе проводится выемка документов. Издание указывало, что в офисах компании отключен интернет. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, в свою очередь, заявлял, что в «Башнефти» происходит не выемка документов, а «передача дел».

Накануне Минэкономразвития объявило о завершении сделки по покупке «Роснефтью» 50,0755% акций «Башнефти» за 329,7 млрд рублей. В МЭР уточняли, что нефтяная компания сразу же перечислила деньги за «Башнефть» на счета Казначейства.

В течение лета власти активно планировали продажу своего пакета в «Башнефти», оцененного в 297-315 млрд рублей. Но в августе премьер-министр Дмитрий Медведев неожиданно объявил о приостановке всех процедур. Власти решили отложить эту сделку и сначала приватизировать пакет акций «Роснефти».

Позже, в конце сентября, первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил о возобновлении процедуры приватизации «Башнефти». Тогда же стало известно о юридически обязывающем предложении по сделке от «Роснефти». Компания уточняла, что не будет прибегать к заемным средствам, а также откажется от специальной конверсии валют.