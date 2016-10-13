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Сечин заявил об обысках в «Башнефти»

14:58 13.10.2016
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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«Роснефть» не занимается никакими выемками документов в «Башнефти», сообщает РИА Новости в четверг, 13 октября, со ссылкой на заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«Это силовики», — завил он. Глава компании заметил, что никаких выемок «Роснефти» не нужно. Глава нефтяной компании, приватизировавшей «Башнефть», выразил также уверенность, что приватизация 19,5% акций «Роснефти», как и планировалось, пройдет до конца года.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что в офисах «Башнефти» в Москве и Уфе проводится выемка документов. Издание указывало, что в офисах компании отключен интернет. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, в свою очередь, заявлял, что в «Башнефти» происходит не выемка документов, а «передача дел».

Накануне Минэкономразвития объявило о завершении сделки по покупке «Роснефтью» 50,0755% акций «Башнефти» за 329,7 млрд рублей. В МЭР уточняли, что нефтяная компания сразу же перечислила деньги за «Башнефть» на счета Казначейства.

В течение лета власти активно планировали продажу своего пакета в «Башнефти», оцененного в 297-315 млрд рублей. Но в августе премьер-министр Дмитрий Медведев неожиданно объявил о приостановке всех процедур. Власти решили отложить эту сделку и сначала приватизировать пакет акций «Роснефти».

Позже, в конце сентября, первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил о возобновлении процедуры приватизации «Башнефти». Тогда же стало известно о юридически обязывающем предложении по сделке от «Роснефти». Компания уточняла, что не будет прибегать к заемным средствам, а также откажется от специальной конверсии валют.

Темы: Башнефть, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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13.10.2016, 16:35
Изя

Знаем ми эти ваши "передачи дел". У прошлий раз Вова Гусинский и Боря Березовский тоже "передали дела", да так шо Вови через СИЗО вже нема дома, а Бори совсем вже нема у Лондоне.
13.10.2016, 16:31
спокойный

в бюджете образовалась дыра нужно было чем то закрыть вот и закрыли правда переложив деньги из левого кармана государственного в правый государственный карман
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