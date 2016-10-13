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Уровень доверия россиян к правительству и Госдуме упал почти вдвое

09:50 13.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Россияне стали меньше верить государственным институтам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса «Левады-центра», проведенного через неделю после выборов в Госдуму.

Как следует из результатов исследования, правительству доверяют лишь 26 процентов опрошенных, Госдуме — 22 процента (при аналогичном исследовании в 2015 году, правительство поддерживали 45 процентов опрошенных, а Думу — 40 процентов). Больше всего россияне доверяют президенту, однако и к нему доверие снижается — вместо прежних 80 процентов сейчас ему оказывают доверие 74 процента опрошенных.

Исследование проводилось с 23 по 26 сентября 2016 года. В опросе приняли участие 1600 респондентов.

Показатели возвращаются к тем, что были «до Крыма», поясняет замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин: «Люди в ситуации осажденной крепости готовы какое-то время поддерживать происходящее, но потом ограничения, в которых они оказались, начинают сказываться на отношении к системе власти в целом».

Темы: Россия, Рейтинги, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Государственная Дума РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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13.10.2016, 13:31
Кулибин

Просто российской власти не стоило присоединять Крым,учитывая ,что там стояли военные базы и ввязываться в заваруху в Донбассе,из за этого только получили кучу гемора и проблем на голову,а стоило просто немного обождать и всё бы было OK.
13.10.2016, 13:30
Партийный контролёр

Не вру, а помню. За 2 рубля мясо называлось, суповой набор с костями.))) Немножко больше 2-ух рублей, если конечно повезёт купить, 2р.20к и 2р.90к. Касеты JVC, Sony стоили 9 руб. за штуку. А из под полы или у фарцы можно было приобрести:
Пластинку какой-нибудь модной западной группы-60-65 рублей,
фирменные джинсы-Levi's или Wrangler-100-120 рублей,
двухкассетник "Sony"-рублей 500-800, не очень больших размеров, большие стоили от 1.200 руб в "комках",
итальянские женские сапоги-150-200 рублей,
том Булгакова с "Мастером и Маргаритой"-70 рублей,
Мандельштам в большой серии-30-35 рублей,
Собрание сочинений Лермонотва, Пушкина в хорошем переплёте по 10 руб., за том.)))
13.10.2016, 13:24
олегу

"..делом,на пользу "этой" стране..",НУ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ СОМНЕНИЯ В "ПОЛЬЗЕ":от спортсменов,актеров и других"творческих" "профессионалов"в ГД.Не для этого оне туда "пробивались".....
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