Уровень доверия россиян к правительству и Госдуме упал почти вдвое

Россияне стали меньше верить государственным институтам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса «Левады-центра», проведенного через неделю после выборов в Госдуму.

Как следует из результатов исследования, правительству доверяют лишь 26 процентов опрошенных, Госдуме — 22 процента (при аналогичном исследовании в 2015 году, правительство поддерживали 45 процентов опрошенных, а Думу — 40 процентов). Больше всего россияне доверяют президенту, однако и к нему доверие снижается — вместо прежних 80 процентов сейчас ему оказывают доверие 74 процента опрошенных.

Исследование проводилось с 23 по 26 сентября 2016 года. В опросе приняли участие 1600 респондентов.

Показатели возвращаются к тем, что были «до Крыма», поясняет замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин: «Люди в ситуации осажденной крепости готовы какое-то время поддерживать происходящее, но потом ограничения, в которых они оказались, начинают сказываться на отношении к системе власти в целом».