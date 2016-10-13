Захарова рассказала о новых враждебных шагах США

Хороших новостей в сфере российско-американских отношений нет. Штаты продолжают разрушать их. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Дошло до того, что американские представители в Международном валютном фонде, Всемирном банке и других многосторонних финансовых институтах получили указания препятствовать выделению средств на какие-либо программы, связанные с Россией. Они этому мешали давно, но раньше это происходило негласно, а теперь такая установка объявлена открыто», - сказала она во время брифинга 13 октября.

По ее словам, Белый дом использует любые возможности для давления на Россию и делает это «с болезненным удовольствием». В МИД полагают, что подобные враждебные шаги предпринимаются, исходя из предвыборных раскладов.

Захарова также напомнила об угрозах США расширить антироссийские санкции и постоянные сообщения о русских хакерах, которых на самом деле никто не видел.

«Уровень русофобской пропаганды, исходящей с самого «верха», начинает просто зашкаливать», - отметила Захарова. Американские власти стремятся к тому, чтобы граждане США воспринимали Россию как врага.

Представитель МИД подчеркнула, что подобная политика до добра не доведет. Она также выразила надежду на то, что новая администрация США окажется умнее предыдущей.

Несколько ранее в Вашингтоне заявили, что США могут ввести новые санкции в отношении России из-за ее действий в Сирии. При этом Белый дом призвал мировое сообщество последовать его примеру. В Европарламенте порекомендовали странам, входящим в ЕС, быть готовыми к расширению санкций. Но при этом не отказываться от диалога с РФ.

