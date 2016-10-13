На высочайшую гору Европы подняли самый большой флаг России

Флаг России, площадь которого равна 960 квадратным метрам, был поднят на самую высокую гору Европы – Эльбрус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.

Флаг был доставлен на гору экспедицией, в состав которой вошли члены международного экологического движения «Живая планета», общероссийской общественной организации «Родной край», объединения каскадеров «Мастер», байкерского движения «Ночные волки». В качестве проводника группы выступил глава Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР, двукратный покоритель Эвереста Абдулхалим Ольмезов.

Участники экспедиции развернули флаг размером 40х24 метра на склоне Эльбруса на высоте 4,8 тысячи метров и сфотографировались на его фоне. Восхождение проводилось в рамках реализации национальной комплексной программы «Держава XXI век» и культурно-патриотического проекта «Знамя победы 2015-2020».

Кроме того, экспедиция взяла ряд проб воды на Эльбрусе и поляне Больших нарзанов. Ее качество и чистота будут оценены экспертами.

Фильм о восхождении будет продемонстрирован в парке Победы в Москве 2 ноября. Тогда же здесь будет развернут и флаг. В следующем году его доставят на Северный полюс.

