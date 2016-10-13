]]> ]]>
Главная В России Новости

На высочайшую гору Европы подняли самый большой флаг России

20:48 13.10.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Флаг России, площадь которого равна 960 квадратным метрам, был поднят на самую высокую гору Европы – Эльбрус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.

Флаг был доставлен на гору экспедицией, в состав которой вошли члены международного экологического движения «Живая планета», общероссийской общественной организации «Родной край», объединения каскадеров «Мастер», байкерского движения «Ночные волки». В качестве проводника группы выступил глава Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР, двукратный покоритель Эвереста Абдулхалим Ольмезов.

Участники экспедиции развернули флаг размером 40х24 метра на склоне Эльбруса на высоте 4,8 тысячи метров и сфотографировались на его фоне. Восхождение проводилось в рамках реализации национальной комплексной программы «Держава XXI век» и культурно-патриотического проекта «Знамя победы 2015-2020».

Кроме того, экспедиция взяла ряд проб воды на Эльбрусе и поляне Больших нарзанов. Ее качество и чистота будут оценены экспертами.

Фильм о восхождении будет продемонстрирован в парке Победы в Москве 2 ноября. Тогда же здесь будет развернут и флаг. В следующем году его доставят на Северный полюс.
 

Темы: Россия, Кабардино-Балкария, Общественно-политическая жизнь в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.10.2016, 03:12
Такие

мероприятия нужно проводить еженедельно разными организациями и людьми.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.