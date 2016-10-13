FoxNews нашел в рассекреченной переписке похвалы Клинтон в адрес Путина

Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон, дающая обещания жестко противостоять российскому президенту и обвиняющая своего соперника от республиканцев Дональда Трампа в заискивании перед ним, ранее в своих выступлениях не раз хвалила Владимира Путина, называя его увлекательным собеседником.

Об этом сообщил американский телеканал FoxNews, проанализировавший электронную переписку главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты, которая стала достоянием гласности благодаря сайту WikiLeaks.

Из переписки Падесты следует, что в своем выступлении 29 июня 2013 года перед руководством консалтингового агентства Sanford Bernstein Клинтон очень позитивно отозвалась о Путине. «Я сидела рядом с Путиным. Он увлекательный и, вы знаете, очень интересный собеседник», — заявила тогда Клинтон. Речь между ними тогда шла о множестве вещей, которые не были наболевшими темами между США и Россией.

Выступая в инвестбанке Goldman Sachs в июне 2013 года, Клинтон выразила желание «продолжать строить более позитивные отношения с Россией». «Мы бы хотели, чтобы Путин не занимал столь оборонительную позицию в отношениях с США, чтобы мы могли сотрудничать по ряду вопросов», — заявила она тогда.

В своем выступлении в Еврейском объединенном фонде (JUF) Чикаго в октябре 2013 года Клинтон также заявила, что с в Владимиром Путиным всегда интересно. «Никогда не бываешь уверен, что он сделает или скажет дальше», — пояснила Клинтон. И признала, что Путин «все ищет повод для защиты и продвижения интересов России-матушки».

Позже Клинтон вспомнила и рассказала собравшимся о своей встрече с Путиным, который в то время занимал должность премьер-министра, в его резиденции в Подмосковье. В ходе этой встречи Путин все перечислял и перечислял проблемы, возникшие, по его мнению, из-за политики Вашингтона. И вдруг Клинтон заявила в ответ, что у нее с Путиным есть «кое-что общее». А именно — стремление защищать дикую природу, в том числе тигров.

По словам Клинтон, Путин после ее слов вдруг выпрямился, его глаза стали большими, и он спросил: «Вы беспокоитесь о тиграх?» После этого Путин отвел Клинтон в свою «святая святых» комнату, где показал огромную российскую карту с отмеченными на ней ареалами обитания тигров, тюленей и китов. «Это было что-то», — признала тогда Клинтон.