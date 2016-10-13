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Бывший глава Воронежского авиазавода задержан за мошенничество

13:44 13.10.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Бывший генеральный директор Воронежского авиазавода Виталий Зубарев стал главным фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Зубарев подозревается в том, что через подставную фирму похитил около 21 миллиона рублей, выделенных авиазаводу на модернизацию производства выпуска регионального самолета Ан-148.

Другими фигурантами дела о мошенничестве являются: советник гендиректора авиазавода по техническому развитию, куратор проекта Воронежского авиатехнопарка Александр Лисицын и заместитель гендиректора Александр Ткачев.

«Главный фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной преступной группы в Воронежском авиастроительном обществе (ВАСО) Виталий Зубарев взят под домашний арест», — сказал источник.

Виталий Зубарев занимал пост гендиректора Воронежского авиазавода с 2008 по 2014 годы.

Воронежский авиазавод, входящий в «Объединенную авиастроительную корпорацию», выпускает самолеты Ил-96 различных модификаций. Кроме того, в рамках кооперации предприятие изготавливает узлы и агрегаты для самолетов SSJ-100, МС-21, Ан-148, Ил-76МД-90А, а также, по госконтракту с Минобороны РФ, проектирует и строит самолеты Ил-112В.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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13.10.2016, 19:55
Изя

Так ваш же человек. Чего всполошились?
13.10.2016, 17:39
Полковник

Слабак, то-ли дело Сердюков с Васильевой и Захарченко.
13.10.2016, 17:05
Изя

Ну отщипнул он слегка от козырного бюджету? И шо? Ну сразу таки и у тюрму? Воопщше то самолеты неплохо строют и у тюрме. Туполев например!
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