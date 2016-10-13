Россия подтвердила предоставление Януковичу временного убежища

Главное управление по вопросам миграции МВД России официально подтвердило, что Виктор Янукович находится на российской территории на основании предоставленного ему временного убежища, сообщило в четверг, 13 октября, агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката бывшего президента Украины Виталия Сердюка.

На свой запрос адвокат получил из миграционного ведомства ответ о том, что гражданину Украины Януковичу предоставлено временное убежище на территории России. Предоставление временного убежища на территории России подтверждается свидетельством, выданным УМФС России по Ростовской области.

Адвокат Сердюк пояснил, что генпрокуратура Украины объясняет отсутствие продвижения в расследовании дела против Януковича о гибели людей на Майдане тем, что нет доказательств его нахождения в России. По этой же причине не проводился допрос или очные ставки Януковича с нынешним руководством Украины, и называлось невозможной передача «дела Майдана» в суд.

По словам Сердюка, 23 февраля 2016 года следователю генпрокуратуры Украины было направлено ходатайство о проведении допроса Януковича по месту его фактического пребывания в Ростове-на-Дону. В ответ генпрокуратура заявила, что данные о местонахождении Януковича проверяются, и от российских компетентных органов пока не получено официальное подтверждение его пребывания на территории России.

Кроме того, адвокат отметил, что данный документ опровергает распространенные ранее слухи о якобы смене Виктором Януковичем гражданства.

Виктор Янукович был отстранен от власти Верховной Радой в конце февраля 2014 года «в связи с самоустранением от исполнения обязанностей» после того, как за несколько дней до этого бежал из Украины в Россию.