Владимир Путин назначил командующих округами в Росгвардии

Президент России Владимир Путин своим указом назначил командующих округами Федеральной службы войск национальной гвардии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, согласно документу, командующими Восточным, Сибирским, Уральским, Приволжским, Северо-Кавказским, Северо-Западным и Центральным округами стали генерал-лейтенанты Игорь Груднов, Виктор Стригунов, Игорь Голлоев, Александр Порядин, Евгений Зубарев, Сергей Захаркин, Павел Дашков соответственно.

Наряду с этим президент назначил также ряд руководителей в Центральном аппарате Росгвардии. В частности, генерал-лейтенант Александр Афиногенов возглавил Главное управление авиации, генерал-лейтенант Юрий Бабкин – ГУ подготовки войск, генрал-лейтенант Алексей Беляков – ГУ связи Росгвардии.

Росгвардия была образована 5 апреля в соответствии с указом президента России. Командующим ее войсками является генерал армии Виктор Золотов.

