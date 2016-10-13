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Владимир Путин назначил командующих округами в Росгвардии

19:18 13.10.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин своим указом назначил командующих округами Федеральной службы войск национальной гвардии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, согласно документу, командующими Восточным, Сибирским, Уральским, Приволжским, Северо-Кавказским, Северо-Западным и Центральным округами стали генерал-лейтенанты Игорь Груднов, Виктор Стригунов, Игорь Голлоев, Александр Порядин, Евгений Зубарев, Сергей Захаркин, Павел Дашков соответственно.

Наряду с этим президент назначил также ряд руководителей в Центральном аппарате Росгвардии. В частности, генерал-лейтенант Александр Афиногенов возглавил Главное управление авиации, генерал-лейтенант Юрий Бабкин – ГУ подготовки войск, генрал-лейтенант Алексей Беляков – ГУ связи Росгвардии.

Росгвардия была образована 5 апреля в соответствии с указом президента России. Командующим ее войсками является генерал армии Виктор Золотов.
 

Темы: Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.10.2016, 19:47
Skeptik

Одни каратели, надзирателли, следственные генералы, полиция.
Охренеть, жрать нечего - одни сыщики!
Когда все это рухнет?
13.10.2016, 19:37
Особенно

важно в Восточном округе. Там как раз шахтеры бастовать с голодовкой начали. Будет кому их в кутузки сажать.
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