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Россия поставит в США в 2017-2018 годах 14 ракетных двигателей РД-181

14:29 14.10.2016
Изображение с сайта rusvesna.su
Изображение с сайта rusvesna.su
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Химкинское научно-производственное объединение «Энергомаш» поставит с 2017 по 2018 год частной американской компании Orbital ATK 14 двигателей РД-181, предназначенных для установки на ракеты-носители Аntares.

«Согласно заключенному контракту, мы обязаны поставить с 2017 по 2018 год 14 двигателей», — рассказал в пятницу, 14 октября, агентству РИА Новости гендиректор российского предприятия Игорь Арбузов. Он подчеркнул, что замена РД-181 на другие двигатели вряд ли произойдет. «Время на эксперименты вышло и альтернативы не найдено», — пояснил Арбузов.

Он признал, что общеполитический фон для сделки на поставку двигателей непростой и поэтому часто происходят совершенно неожиданные вещи. «В программе есть риски с обеих сторон, которые, в конечном итоге, надеюсь, будут преодолены», — сказал глава «Энергомаша».

Первый старт ракеты-носителя Аntares, оснащенной двумя двигателями РД-181, многократно переносился. Теперь он запланирован на 16 октября. Antares должен доставить на Международную космическую станцию космический грузовик Cygnus.

Разработка двигателя РД-181 началась в 2014 для модернизированной ракеты-носителя Antares. Контракт на поставку двигателей был подписан в декабре 2014 года. В начале 2015 года было проведено первое огневое испытание РД-181. В мае 2015 года завершилась его сертификация.

С 1997 года «Энергомаш» поставляет в США двигатели РД-180 для ракеты «Атлас 3» и «Атлас 5». Каждый ракетный двигатель РД-180 стоит $30 млн. В декабре 2015 года НПО «Энергомаш» заключило с США дополнительное соглашение о поставке Пентагону еще 20 двигателей РД-180.

Темы: Россия, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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14.10.2016, 20:47
декорации построили

а браун снимал фильм про посадку на луну,ведь только он знал как на луне у него был телескоп!
14.10.2016, 20:42
охотник за бакланами

Жестче надо США с антироссийскими санкциями, тогда и за так отдадут эти двигатели.
14.10.2016, 20:35
алекс

Нет,если правда 30 лямов убитых енотов за движок то это неплохо,первую партию при Елкине по ляму за штуку пихали.
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