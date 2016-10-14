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Аэропорт Пулково закрыли в связи с угрозой теракта

18:20 14.10.2016
Фото с сайта pulkovoairport.ru
Фото с сайта pulkovoairport.ru
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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыт из-за угрозы теракта. Пассажиры и сотрудники эвакуированы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы».

«В связи с поступлением сообщения об угрозе акта незаконного вмешательства в работу аэропорта проведена эвакуация здания терминала», - пояснили в компании. Вход и выход из терминала перекрыты. Транспортная полиция и служба авиационной безопасности аэропорта проводят необходимые мероприятия.

В компании отметили, что в связи с происшествием могут быть задержаны рейсы на вылет. Пассажиры пребывающих рейсов в целях безопасности находятся в самолетах.

Издание «Фонтанка.Ру» уточняет, что некоторое время назад в экстренные службы поступил анонимный звонок о минировании аэропорта.

Около месяца назад в Пулково произошел аналогичный случай. Тогда в аэропорту была проведена частичная эвакуация. Сообщение о бомбе оказалось ложным.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Происшествия, Авиасообщение в России, Аэропорты и аэровокзалы в России
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Комментарии читателей
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14.10.2016, 19:10
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Не иначе как нашли визитку Яроша...
14.10.2016, 18:26
Это уже не первый "сигнал"...

Бог любит троицу.
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