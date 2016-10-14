Министерство обороны заботится о будущих военных летчиках

Несмотря на строгий отбор и высокий конкурс, число желающих получить образование военного летчика неустанно растет

Нынешние абитуриенты после окончания школы задаются вопросом: в какой вуз поступить – в гражданский или военный? В гражданских учебных учреждениях учиться, конечно, намного проще, нежели в военных. Однако именно образование военно-авиационных учебных заведений открывает для будущего офицера большое количество возможностей.

Профессия военного летчика в нашей стране является одной из самых успешных и перспективных. К сожалению, получить эту специальность можно лишь в одном учебном заведении - Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (ВВАУЛ).

Одним из главных преимуществ обучения на военного летчика является то, что при выпуске учащийся получает не только высшее военное специальное образование, но и гражданскую специальность «Эксплуатация воздушных судов». Помимо этого, будущих военных летчиков обеспечивают максимально комфортными условиями для обучения - стипендией, пусть и небольшой, специальной формой, жильем и качественным питанием.

Поступить в единственное учебное заведение России, где готовят летчиков для оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации, довольно сложно. Набор учащихся происходит не каждый год, что сильно увеличивает конкурс при поступлении. Тем не менее, именно в 2016 году был зафиксирован самый большой набор курсантов с 1991 года – времени зарождения ВВС России.

Будущие военные летчики и космонавты должны иметь богатырское здоровье, чтобы выдерживать серьезные нагрузки на свой организм. В связи с этим для всех курсантов было организовано сбалансированное и рациональное питание. В столовой учащиеся питаются по принципу «шведского стола»: ежедневный рацион курсанта формируется путем выбора из двух «первых» блюд, трех «вторых» и шести видов холодных закусок.

С наступлением холодов и в связи с повышением уровня простудных заболеваний с 1 октября и до конца марта на обед будущим офицерам предлагают на выбор лук и чеснок для дополнительной витаминизации их рациона. Для закрепления профилактических мер всем курсантам выдают препарат «Кагоцел», а первокурсникам начали делать прививки от гриппа.

Несмотря на строгий отбор и высокий конкурс, число желающих получить образование военного летчика неустанно растет. Министерство обороны старается в полной мере обеспечить будущих военных пилотов всеми привилегиями и возможностями для получения этой нелегкой профессии. В данный момент, из-за большого спроса на обучение в ВВАУЛе, производится ремонт казармы, в которой сможет разместиться еще больше курсантов.