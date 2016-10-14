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Константин Крылов: «Нас в перспективе ждет очередная перестройка»

20:00 14.10.2016 , Константин Крылов
Фото с сайта gatslm.blogspot.ru
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Министр образования выступила с предложением вернуть в школы уборку помещений силами школьников

Некоторое время назад министр образования Ольга Васильева выступила с предложением вернуть в школы уборку помещений силами школьников. Не следует стимулировать взращивание «потребителей» - этот аргумент в пользу инициативы сформулировала сама Васильева.

Тут же в соцсетях разгорелись споры вокруг «новой-старой» методики «трудового воспитания», и дискуссия идет до сих пор. Вопросы образовательной политики являются для портала KM.RU одними из приоритетных, поэтому мы и сейчас не останемся в стороне от обсуждения первых шагов Васильевой на посту главы Министерства образования.

Свое видение вопроса порталу KM.RU изложил известный публицист Константин Крылов.

У школьника возникнет убеждение что физический труд омерзителен

- То, что ученики должны исполнять грязную физическую работу, да еще и бесплатно – это расчетливое унижение. В советское время все воспринимали такую уборку крайне негативно. Я не знаю человека, которому бы нравилось после уроков мыть полы и так далее. Люди и сейчас вспоминают ту практику как рабство, что и неудивительно, ведь ученикам приходилось делать работу уборщицы. Поскольку в СССР уборщица была царственной фигурой, то ее задачи перекладывали на безответных детей. Ничего дети за это не получали, даже благодарности, потому что уборка считалась «нормой» жизни.

Такие вещи даже в царской России не вводились, потому что каждый труд должен оплачиваться. Именно поэтому я и говорю, что бесплатный детский труд в школах называется рабством. Все разговоры о том, что мытье полов приучает к труду несерьезны, поскольку результат будет строго противоположным. Такие вот уборки, наоборот, лучший способ вызвать ненависть к физическому труду. У школьника возникнет убеждение, причем абсолютное, что физический труд омерзителен и унизителен. Мало того, многие постараются любой ценой от него уклониться. В СССР ровно это и усваивали маленькие дети, драившие полы.

Правда, иногда в Интернете встречаются люди, которые говорят, что ничего плохого в мытье класса нет, что они сами мыли в свое время и унижения не чувствовали. Я советую всем этим людям заняться уборкой сейчас в офисах и других помещениях, где они работают. Причем убирать не только свое личное рабочее место, а все помещение. Когда такое предложение озвучиваешь, то многие спорщики начинают задумываться.

Нам предлагают возрождать худшее, что было в Советской Союзе

Ситуация была бы иной, если бы у ребенка была возможность подработать за деньги на уборке в школе. Это было бы нормально, и кто-то такой добровольной возможностью, наверное, и воспользовался бы. Но я подчеркиваю принципиальный момент: учеников заставляли делать работу взрослых, и труд не оплачивался.

Если восстановление таких порядков произойдет, то это будет означать, что возрождают худшее, что было в СССР. В советской системе были черты, которые ненавидели несколько поколений наших граждан. Уборка в школах – одна из таких черт.

Возникает вопрос: зачем же сейчас это делается? Я предполагаю, что нас в исторически близкой перспективе ждет очередная перестройка. Чтобы она прошла гладко, у людей вызывают крайнюю ненависть к стране.

Обратите внимание, что уже сделаны шаги в этом направлении. Например, людей лишили вкусной еды в результате контрсанкций. Проблема России ведь даже и в том, что у нас вкусной еды нет, кое-что немногое импортировалось, но и это обрубили. Или вот еще начались разговоры о запрете абортов, хотя понятно, что запрет приведет к взрывному росту подпольных абортариев и смерти несчастных женщин.

То, что с нами можно так сделать, люди прекрасно понимают и начинают ненавидеть страну. Иными словами, даже просто разговоров достаточно, чтобы достигался эффект, а вбросы такого рода не прекращаются. Не получим ли мы в конечном итоге второй 1991 год? Разозленные и подавленные люди решат, что у нас все время происходит какой-то кошмар или угроза кошмара. И тогда, как это уже было в 1991 году, никто не вступится за существующие порядки и примут новые. Новые порядки окажутся значительно хуже и страшнее, но выяснится это позже.

Интервью подготовил Дионис Каптарь 

Темы: Россия, Внутриполитическая ситуация в России, Российские школьники, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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14.10.2016, 20:48
неуч

Интересно, а дома Вы тоже убираете за плату, или нанимаете кого-нибудь?
14.10.2016, 20:40
Виталий

Никогда не считал данного Крылова шибко умным. Особенно после того,как он заявил,что М.Е.Салтыков (Щедрин),может кто помнит ,ненавидел Россию. Вот он с Холмогорычем на пару-это да! Патриоты. ,,На Белград!" Даёшь проливы! Я поступил во вполне среднюю советскую школу в 1944г. прошлого века. Мы учились в две смены ,по 30 с лишним человек в классе и 6 первыё классре. Люди возвращались из эвакуации и из оккупации. И такие были.От 6 до 11 лет в первом классе. Кто понимает тот поймет.И убирались в классе и в коридорах. А потом и дома,в коммуналках. И не дкмали о рабстве,куда нас оеазвыается заталкивал кровавый прижим.И выросли нормальными людьми. По крайней мере так кажется. Пока чистоплюи и будущие гуманитарии-публицисты... Хотя,виноват. Практически все выросли нормальными людьми. И лставались ими до катастрофы.И не надо петь Лазаря про 6 статью Конституции,засилье КПСС и прочее. Было всё,но был и остаётся вменяемый народ России. Если ,конечно ,его не загубят социальные сети с ихгими блогерами,спамерами,юзерами и геймерами. Это я не исключаю. Эрго. Советская система образования,наследница классической русской системы была очень даже не плохая. Нас учили в 10 классе логике и астрономии и ничего,выжили и кое -что помним.И классы уюирали и деревья во дворе сажали и не стали рабами,а кто по-смышленее ещё и руками работать научился.Извините за внимание.Досвидание.
14.10.2016, 20:39
константин крылов

известный в узких кругах которого почему то печатают тут и выдают его озлобленую позицию к уборкам говорит о крылове как о продажном блогере западным веениям,которые у нас тут очень вредны!новый министр просто молодец и его поддерживают 90% народа ,но его тут непечатают как либеральных блогеров !
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