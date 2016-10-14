Константин Крылов: «Нас в перспективе ждет очередная перестройка»

Министр образования выступила с предложением вернуть в школы уборку помещений силами школьников

Некоторое время назад министр образования Ольга Васильева выступила с предложением вернуть в школы уборку помещений силами школьников. Не следует стимулировать взращивание «потребителей» - этот аргумент в пользу инициативы сформулировала сама Васильева.

Тут же в соцсетях разгорелись споры вокруг «новой-старой» методики «трудового воспитания», и дискуссия идет до сих пор. Вопросы образовательной политики являются для портала KM.RU одними из приоритетных, поэтому мы и сейчас не останемся в стороне от обсуждения первых шагов Васильевой на посту главы Министерства образования.

Свое видение вопроса порталу KM.RU изложил известный публицист Константин Крылов.

У школьника возникнет убеждение что физический труд омерзителен

- То, что ученики должны исполнять грязную физическую работу, да еще и бесплатно – это расчетливое унижение. В советское время все воспринимали такую уборку крайне негативно. Я не знаю человека, которому бы нравилось после уроков мыть полы и так далее. Люди и сейчас вспоминают ту практику как рабство, что и неудивительно, ведь ученикам приходилось делать работу уборщицы. Поскольку в СССР уборщица была царственной фигурой, то ее задачи перекладывали на безответных детей. Ничего дети за это не получали, даже благодарности, потому что уборка считалась «нормой» жизни.

Такие вещи даже в царской России не вводились, потому что каждый труд должен оплачиваться. Именно поэтому я и говорю, что бесплатный детский труд в школах называется рабством. Все разговоры о том, что мытье полов приучает к труду несерьезны, поскольку результат будет строго противоположным. Такие вот уборки, наоборот, лучший способ вызвать ненависть к физическому труду. У школьника возникнет убеждение, причем абсолютное, что физический труд омерзителен и унизителен. Мало того, многие постараются любой ценой от него уклониться. В СССР ровно это и усваивали маленькие дети, драившие полы.

Правда, иногда в Интернете встречаются люди, которые говорят, что ничего плохого в мытье класса нет, что они сами мыли в свое время и унижения не чувствовали. Я советую всем этим людям заняться уборкой сейчас в офисах и других помещениях, где они работают. Причем убирать не только свое личное рабочее место, а все помещение. Когда такое предложение озвучиваешь, то многие спорщики начинают задумываться.

Нам предлагают возрождать худшее, что было в Советской Союзе

Ситуация была бы иной, если бы у ребенка была возможность подработать за деньги на уборке в школе. Это было бы нормально, и кто-то такой добровольной возможностью, наверное, и воспользовался бы. Но я подчеркиваю принципиальный момент: учеников заставляли делать работу взрослых, и труд не оплачивался.

Если восстановление таких порядков произойдет, то это будет означать, что возрождают худшее, что было в СССР. В советской системе были черты, которые ненавидели несколько поколений наших граждан. Уборка в школах – одна из таких черт.

Возникает вопрос: зачем же сейчас это делается? Я предполагаю, что нас в исторически близкой перспективе ждет очередная перестройка. Чтобы она прошла гладко, у людей вызывают крайнюю ненависть к стране.

Обратите внимание, что уже сделаны шаги в этом направлении. Например, людей лишили вкусной еды в результате контрсанкций. Проблема России ведь даже и в том, что у нас вкусной еды нет, кое-что немногое импортировалось, но и это обрубили. Или вот еще начались разговоры о запрете абортов, хотя понятно, что запрет приведет к взрывному росту подпольных абортариев и смерти несчастных женщин.

То, что с нами можно так сделать, люди прекрасно понимают и начинают ненавидеть страну. Иными словами, даже просто разговоров достаточно, чтобы достигался эффект, а вбросы такого рода не прекращаются. Не получим ли мы в конечном итоге второй 1991 год? Разозленные и подавленные люди решат, что у нас все время происходит какой-то кошмар или угроза кошмара. И тогда, как это уже было в 1991 году, никто не вступится за существующие порядки и примут новые. Новые порядки окажутся значительно хуже и страшнее, но выяснится это позже.

Интервью подготовил Дионис Каптарь