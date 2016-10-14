Правозащитники нашли «украинских диверсантов» в московском СИЗО

Фигуранты дела «украинских диверсантов» Евгений Панов и Андрей Захтей находятся в московском СИЗО «Лефортово». Об этом сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы Зоя Светова и Ева Меркачева, посетившие 13 октября изолятор с плановой проверкой.

Панов и Захтей рассказали, что были перевезены из Симферопольского СИЗО в Москву в ночь на 7 октября (за три дня до того, как суд в Симферополе продлил им арест).

По словам Световой, на руках Панова и Захтея видны «кровавые раны от наручников» и синяки, которые «остались еще с задержания в августе 2016 года».

Причины перевода Панова и Захтея в Москву неизвестны. По их собственным словам, следственных действий в Москве с ними не проводили.

О возможном этапировании Евгения Панова и Андрея Захтея из Крыма 7 октября сообщила Крымская правозащитная группа. Такое предположение было сделано из-за того, что арестованных, по словам их родственников, вывезли из СИЗО вместе с вещами, объяснила сайту «Крым.Реалии» руководитель группы Ольга Скрипник.

Евгений Панов и Андрей Захтей были арестованы по делу о подготовке терактов в Крыму, якобы спланированных украинской разведкой. О предотвращении терактов и диверсий, целью которых должны были стать важнейшие объекты крымской инфраструктуры, 10 августа сообщила ФСБ.

Пресс-служба ведомства заявила, что в ночь на 7 и 8 августа украинские диверсанты пытались прорваться на полуостров. В боях погибли сотрудник ФСБ и военнослужащий министерства обороны РФ.

Власти Украины отвергли свою причастность к подготовке диверсий в Крыму. В Минобороны заявили, что задержанные по этому делу не имеют отношения к украинской разведке.