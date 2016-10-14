В Минобороны назвали ложью сообщения о гибели военнослужащих в Сирии

Сообщения в зарубежных социальных сетях и СМИ о гибели в Сирии шести российских военнослужащих являются не соответствующими действительности. Об этом Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ рассказал «Интерфаксу».

Все российские военные, которые в настоящее время находятся в Сирии, живы и здоровы, заверили в ведомстве. При этом было добавлено, что они «на зависть провокаторам выполняют и будут выполнять задачи по предназначению».

В Минобороны сочли сообщения о гибели россиян в САР «намеренным информационным вбросом».

Некоторое время назад портал SITE Intel Group сообщил, что боевики группировки «Файлак аль-Шам» заявили об убийстве в провинции Хама шестерых российских офицеров, а также нескольких сирийских и иранских военных. Боевики утверждали, что выслеживали военных в течение нескольких месяцев.

