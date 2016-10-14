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Выявлены новые крупные хищения при строительстве Восточного

21:39 14.10.2016
Фото с сайта geektimes.ru
Фото с сайта geektimes.ru
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В результате проверки, проведенной военной прокуратурой Благовещенска, выявлены новые случаи хищений при строительстве космодрома Восточный на сумму в 500 миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Входе проверки руководитель одного из предприятий, являющегося генподрядчиком при Спецстрое России, был уличен в нарушении договор по строительству комплекса по переработке строительных отходов. По версии прокуратуры, он «перечислял авансовые платежи подрядчику, который не исполнил обязательства по предыдущим выплатам, неправомерно увеличив при этом авансирование до 80%».

Данные действия привели к неэффективному расходу бюджетных средств в размере полумиллиарда рублей, а также срыву сроков строительства Восточного.

В Главной военной прокуратуре сообщили, что по материалам, полученным в результате проверки, недобросовестные исполнители госконтрактов привлечены к уголовной ответственности.

В общей сложности множественные нарушения законодательства при строительстве космодрома стали основанием для возбуждения нескольких десятков уголовных дел. Они связаны с мошенничеством, присвоением и растратой бюджетных средств.
 

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Расследования в России, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
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15.10.2016, 03:13
ВВВ

А что, по старым крупным хищением все дела уже закрыли?
15.10.2016, 01:56
Евгений В

Недаром там постоянно менялись президентские кураторы. Было бы странным, если бы при такой системе безответственности и безнаказанности, созданной главными лицами РФ, и не воровали. Это происходит на важнейшей государственной стройке, к которой приковано внимание общественности, а что в других местах творится? Вообще война и терроризм - это золотое дно для бизнеса.
14.10.2016, 23:06
Чинганчгукский нанотехнолог

Кругом одни профессионалы. И патриоты.
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