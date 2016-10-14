Выявлены новые крупные хищения при строительстве Восточного

В результате проверки, проведенной военной прокуратурой Благовещенска, выявлены новые случаи хищений при строительстве космодрома Восточный на сумму в 500 миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Входе проверки руководитель одного из предприятий, являющегося генподрядчиком при Спецстрое России, был уличен в нарушении договор по строительству комплекса по переработке строительных отходов. По версии прокуратуры, он «перечислял авансовые платежи подрядчику, который не исполнил обязательства по предыдущим выплатам, неправомерно увеличив при этом авансирование до 80%».

Данные действия привели к неэффективному расходу бюджетных средств в размере полумиллиарда рублей, а также срыву сроков строительства Восточного.

В Главной военной прокуратуре сообщили, что по материалам, полученным в результате проверки, недобросовестные исполнители госконтрактов привлечены к уголовной ответственности.

В общей сложности множественные нарушения законодательства при строительстве космодрома стали основанием для возбуждения нескольких десятков уголовных дел. Они связаны с мошенничеством, присвоением и растратой бюджетных средств.

