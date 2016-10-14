Кремль объяснил отмену визита Путина в Париж поведением «хозяина дома»

Помощник российского президента Юрий Ушаков, объясняя отказ главы государства от визита в Париж, сравнил поступок президента Франции Франсуа Олланда с поведением хозяина дома, который позвал гостей на обед, а потом передумал, сообщает ТАСС.

«Положение было таково: вы, к примеру, заблаговременно получаете приглашение от хозяина приехать как гость, пообедать, поговорить», — начал Ушаков, отметив, что «хозяин» также прислал «красивые приглашения».

«Ты ему говоришь: Да, я, конечно, с удовольствием приеду, если этот день тебе подходит, тебе удобно, если не будет каких-то моментов, которые препятствуют приему. Все», — продолжил помощник российского лидера.

Затем, по его словам, «хозяин» дома вдруг «публично в кругу своих друзей начинает рассуждать — а может мне его не приглашать? Нужно ли мне с этим человеком встречаться?». Это, в свою очередь, через своих друзей узнает приглашенный, отметил Ушаков.

«Потом, более того, тебе звонит секретарь этого хозяина и говорит: ты знаешь, ты приходи, квартира в твоем распоряжении, посиди, может быть, хозяина не будет, но ты посмотри, что там, а он, может быть, зайдет на чай. А вообще сам решай, придешь ты ко мне или не придешь», — пересказал ситуацию помощник Путина, уточнив, что именно поэтому «она так и завершилась».

Путин планировал приехать в Париж 19 октября, однако 11 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер отменил этот визит. В Кремле объяснили, что это произошло из-за исключения нескольких мероприятий из программы. Перед этим французский президент в беседе с телеканалом TMC заявил, что сомневается в целесообразности встречи с российским коллегой, поскольку не знает, «будет ли эта встреча полезна и сможет ли она оказать какие-либо воздействие» в свете последних событий в Сирии.

12 октября Путин рассказал, что причины отмена визита в Париж связаны с заявлением французской стороны, что сейчас не время для культурных мероприятий. «На самом деле мы даже визит не отменяли, просто французская сторона дала понять, что сейчас официально открывать наш культурный центр (в Париже), на эти гуманитарные темы разговаривать не время, надо как-то перенести эти мероприятия», — объяснил российский президент.