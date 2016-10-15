Компания «Кирилл и Мефодий» проводит осеннюю акцию и предоставляет скидки от 10% до 30% на образовательные и развлекательные программы в интернет-магазине Allsoft: сборники уроков с 1 по 11 классы, сборник практических курсов серии «Школа развития личности», сборник репетиторов, аудиокурсы иностранных языков, интерактивные мультфильмы на иностранных языках и научно-популярные фильмы по Новой Хронологии и истории России.





Сборники уроков «Начальная школа Кирилла и Мефодия. 1- 4 классы» — мультимедийные учебные пособия по основным предметам начальной школы. Учебные пособия разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Сборники уроков станет незаменимыми помощниками как при подготовке к школе, так и отличным подарком детям, уже обучающимся в начальной школе! Приобретая сборники, Вы экономите до 40% и получаете полный комплект мультимедийных уроков по основным предметам начальной школы, полностью соответствующих программам с 1 по 4 классы!

На сборники уроков предоставляется скидка 10%.

Сборники «Уроки Кирилла и Мефодия. 5 - 11 классы» — мультимедийные учебные пособия по основным предметам средней и старшей школы. Учебные пособия разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Мультимедийные уроки Кирилла и Мефодия рекомендованы учителями и психологами и являются современными эффективными пособиями для изучения школьных предметов. Система оценки знаний поможет проследить динамику успеваемости, выявить слабые места в понимании предмета и скорректировать процесс обучения.

На сборники уроков предоставляется скидка 10%.

«Подарок первокласснику Кирилла и Мефодия 2016» поможет ребенку познакомиться с окружающим миром, развить познавательный интерес, стать отличником. В подарок первокласснику включены: сборник «Уроки Кирилла и Мефодия. 1 класс», Детская энциклопедия, полный сборник из 12 интерактивных мультфильмов «Волшебные истории Тутти», Развивающая игра-квест для детей 6-8 лет «Тайна Старого Дуба».

На Подарок первокласснику предоставляется скидка 25%.

Мультимедийное пособие «Репетиторы Кирилла и Мефодия (сборник по всем предметам)» разработано в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и адресовано учащимся старших классов и абитуриентам. Репетиторы включают более 32000 тестовых заданий по всему школьному курсу математики, физики, химии, информатики, литературы, русского языка, обществознания, истории, английского языка, биологии и географии, а также интерактивные варианты контрольных измерительных материалов, созданных по типологии, используемой при тестировании во время ЕГЭ.

На сборники репетиторов предоставляется скидка 30%.

«Школа развития личности Кирилла и Мефодия» — это сборник из 11 практических мультимедийных курсов, которые помогут самостоятельно развить таланты, обрести новые навыки и стать гармонично развитой личностью. Курсы способствуют общему развитию личности и формированию навыков самосовершенствования. Система диагностики поможет проследить динамику развития отдельных навыков и качество усвоения материала, индивидуально подобрать ритм работы и правильно скорректировать процесс обучения. Курсы полностью соответствуют требованиям современной системы образования. Серия создана с участием ведущих российских специалистов-психологов, которые взяли за принцип девиз: «Просто о сложном».

На сборник практических курсов предоставляется скидка 15%.

«Лесная математика Кирилла и Мефодия для 4 класса. Все выпуски» — сборник, состоящий из 5 популярных мультимедийных изданий с увлекательными заданиями по математике. Каждое задание — это занимательный математический практикум, базирующийся на решении повседневных задач, которые окружают ребенка в жизни. Вашему ребенку придется вместе с лешиками — лесными жителями — успешно преодолеть различные жизненные ситуации и в этом ему помогут знания математики.

На сборник предоставляется скидка 20%.

Серия обучающих пособий «Учим иностранный язык в дороге» включает в себя аудиокурсы на четырех языках: английском, немецком, французском и испанском. Каждый аудиокурс содержит: 6000 слов и выражений, более 30 тематических разделов, около 200 подразделов. Курсы ориентированы на тех, кто проводит в дороге около часа в день! Вы услышите разговорный вариант произношения слов и выражений. Слова произносятся попеременно мужским и женским голосом, что позволяет избежать монотонности в обучении. Весь материал аудиокурсов озвучен носителями иностранных языков! Приобретая аудиокурсы, вы получаете лицензию на использование их сразу на трех устройствах: на CD или MP3-плеере, на ПК с ОС Windows или Mac OS и на смартфонах с ОС Windows Phone/Mobile, iOS, Android.

На каждый аудиокурс предоставляется скидка 30%.

«Волшебные истории Тутти» — сборник из 12 интерактивных мультфильмов, созданных по мотивам известных сказок и озвученных профессиональными актерами на четырех европейских языках: русском, английском, французском, немецком/испанском. Оригинальное музыкальное сопровождение создает удивительную сказочную атмосферу. Ребенок может не просто просмотреть сказку, а если захочет, то и поиграть с персонажами. На всех экранных страничках сказок любая вещь оживает по вашему желанию и удивляет неожиданными превращениями.

На сборник предоставляется скидка 30%.

«История: наука или вымысел?» — цикл научно-популярных фильмов, созданный кинокомпанией «Годлэнд Пикчерз» по материалам «Новой хронологии Фоменко-Носовского» — российских ученых-математиков. Цикл состоит из 24 фильмов и адресован широкой зрительской аудитории.

На сборники фильмов с 1 по 12 и с 13 по 24 предоставляется скидка 25%.

«Русское экономическое чудо. Страницы истории» — цикл из 10 фильмов, рассказывающий о политических и экономических реформах, которые на рубеже XIX-XX веков вывели Российскую империю на один уровень с экономически развитыми странами мира.

На сборник предоставляется скидка 25%.