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Бывший глава «Оборонэнерго» арестован по делу о хищениях

11:11 15.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Бывший гендиректор «Оборонэнерго» Михаил Фомин заключен под стражу в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве при поставках электроэнергии структурам Минобороны. Еще несколько человек из команды Фомина находятся под подпиской о невыезде или домашним арестом.

Новые подозреваемые появились в ходе расследования аналогичного уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого является бывший гендиректор «Оборонэнергосбыт» Александр Змихновский. Эта организация была монопольным поставщиком электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны, и ее руководство летом 2015 года заподозрили в хищении почти 450 миллионов рублей, пишет Lenta.ru.

К выводу, что к хищениям причастны топ-менеджеры «Оборонэнерго», Главное военное следственное управление СКР пришло в сентябре этого года.

Змихновский скрывается в Турции. Суд вынес заочное решение о его аресте. Под арестом находятся его загородный дом на Рублевском шоссе и две московские квартиры.

Следствие уже соединило уголовные дела «Оборонэнергосбыта» и «Оборонэнерго». Кроме Фомина, фигурантами стали один из его бывших заместителей в «Оборонэнерго» по реализации услуг Максим Воронков, руководитель одного из филиалов Петр Коник, а также еще несколько человек, «осуществлявших управленческие функции» в организации, и коммерсантов.

«Оборонэнерго» осуществляет передачу, распределение электроэнергии и организацию энергоснабжения воинских частей, подведомственных Минобороны.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Министерство обороны РФ, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.10.2016, 13:05
Было дело по "Оборонсервису",

теперь - по "Оборонэнерго"... Как говорится, хрен редьки не слаще. "Может в консерватории что-то подправить?" (из Жванецкого).
15.10.2016, 12:52
tcugunderov

... Две??? Это хорошо если бы две...
15.10.2016, 12:33
После "разборки с Сердюковым и К" как-то

все подобные обвинения вызывают лишь ухмылку...
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