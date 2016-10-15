Бывший глава «Оборонэнерго» арестован по делу о хищениях

Бывший гендиректор «Оборонэнерго» Михаил Фомин заключен под стражу в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве при поставках электроэнергии структурам Минобороны. Еще несколько человек из команды Фомина находятся под подпиской о невыезде или домашним арестом.

Новые подозреваемые появились в ходе расследования аналогичного уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого является бывший гендиректор «Оборонэнергосбыт» Александр Змихновский. Эта организация была монопольным поставщиком электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны, и ее руководство летом 2015 года заподозрили в хищении почти 450 миллионов рублей, пишет Lenta.ru.

К выводу, что к хищениям причастны топ-менеджеры «Оборонэнерго», Главное военное следственное управление СКР пришло в сентябре этого года.

Змихновский скрывается в Турции. Суд вынес заочное решение о его аресте. Под арестом находятся его загородный дом на Рублевском шоссе и две московские квартиры.

Следствие уже соединило уголовные дела «Оборонэнергосбыта» и «Оборонэнерго». Кроме Фомина, фигурантами стали один из его бывших заместителей в «Оборонэнерго» по реализации услуг Максим Воронков, руководитель одного из филиалов Петр Коник, а также еще несколько человек, «осуществлявших управленческие функции» в организации, и коммерсантов.

«Оборонэнерго» осуществляет передачу, распределение электроэнергии и организацию энергоснабжения воинских частей, подведомственных Минобороны.