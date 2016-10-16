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Путин уличил Порошенко в нежелании выполнять минские соглашения

20:22 16.10.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

По мнению президента России Владимира Путина, руководство Украины стремится переложить ответственность на РФ, чтобы не выполнять политическую часть минских соглашений. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я знаю, что мой коллега, президент Порошенко опять пытается переложить какую-то ответственность на Россию, ссылаясь на неурегулированность в сфере безопасности. Я считаю, что это только предлог, чтобы ничего не делать в политической сфере», - заявил российский лидер на пресс-конференции в Гоа.

По его словам, реализация вопросов безопасности и шаги в политической сфере должны осуществляться параллельно. В противном случае добиться урегулирования будет невозможно.

Путин напомнил, что договоренности предусматривают внесение изменений в украинскую конституцию положений об особом статусе Донбасса. Соответствующий закон уже принят Верховной радой, но не имплементирован и не закреплен в основном законе страны. По мнению Путина, это свидетельствует о неготовности властей Украины решать проблемы на юго-востоке страны.

Ранее Порошенко заявил, что Киев не позволяет реализовывать минские договоренности невыполнение Россией пакета по безопасности. Он подчеркнул, что без этого невозможно продвижение в политическом процессе.
 

Темы: Отношения России и Украины, Владимир Путин, Петр Порошенко, Противостояние на Украине 2013-2016
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