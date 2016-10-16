Путин ответил «фигой» на вопрос о контрсанкциях

«Фиг им», - таков был ответ президента России Владимира Путина на вопрос о возможности смягчения ограничений, введенных в ответ на западные санкции, сообщают «Известия».

В ходе пресс-конференции по итогам визита в Индию Путин разъяснил, что считает российские ограничения не санкциями, а контрмерами, направленными на защиту отечественного рынка. При этом глава государства добавил, что они дали ощутимы результат. В частности, производство сельхозпродукции выросло на 3,6 процента.

«Мы дали шанс внутренним производителям при поддержке властей восстановить свои собственные силы и занять позиции на собственном рынке», цитирует издание президента.

Путин пояснил, что Россия ввела контрмеры в той сфере, где выгодно ей и создает проблемы для западных стран. Он также подчеркнул, что США с помощью санкционной политики не добьются сдерживания России.

США, страны ЕС и ряд других государств ввели санкции против России в первой половине 2014 года. Ответные меры последовали в августе того же года. Срок действия европейских санкций истекает 31 января 2017 года, российские контрмеры будут действовать до конца будущего года.

Некоторое время назад в Вашингтоне заявили, что США могут ввести дополнительные санкции против России в связи с событиями в Сирии. Европарламент призвал страны ЕС приготовиться последовать примеру США.

