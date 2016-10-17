«АвтоВАЗ» перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за падения рынка

«АвтоВАЗ» с 17 октября перешел на сокращенный график работы. До 19 февраля 2017 года включительно на автоконцерне введена четырехдневная рабочая неделя.

Такое решение, пояснили представители руководства «АвтоВАЗа», принято в связи с продолжающимся падением авторынка, передает "Интерфакс".

В 2016 году российский автоконцерн уже вводил сокращенный график работы — с 15 февраля по 15 июля предприятие работало четыре дня в неделю, частично производства переходили в трехдневный режим работы.

По итогам 2015 года «АвтоВАЗ» получил по международным стандартам финансовой отчетности убыток в 74 миллиарда рублей. Для улучшения финансовых показателей компании планируется, в числе прочего, провести дополнительную эмиссию акций на 16,4 миллиарда рублей. В октябре 2016 года проведение допэмиссии одобрили акционеры «АвтоВАЗа».

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре 2016 года продажи новых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России упали 10,9 процента в годовом выражении. В августе падение авторынка составило 18 процентов. Лидером по числу проданных в сентябре автомобилей, по данным АЕБ, был «АвтоВАЗ», реализоваший 22 тысячи 837 машин.

АЕБ прогнозировала, что российский авторынок по итогам 2016 года сократится до 1,53 миллиона проданных автомобилей, однако, отмечает РБК, данные за девять месяцев свидетельствуют, что падение будет более значительным.