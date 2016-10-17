В Магнитогорске анонимный меценат разослал жителям города 50 млн рублей
Жителей Магнитогорска охватила золотая лихорадка. Анонимный меценат разослал жителям города 50 млн рублей. Неизвестный миллионер объяснил свою щедрость тем, что на жизнь ему хватает, а эти деньги пришли к нему случайно.
Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Ульяна Шевченко: «Все началось в минувшую пятницу. В Интернете на местных форумах стали появляться сообщения от магнитогорцев о том, что они в разных частях города находят цветные конверты с деньгами внутри. Конверты не почтовые, а маленькие и похожие на лотерейные билеты. Внутри них — купюры номиналом от 50 до тысячи рублей».
Корреспондент рассказала, что в минувшую субботу появилось объяснение происходящему. Некий благотворитель дал анонимное интервью местным журналистам. Он общался с прессой в социальных сетях с фейковой страницы и не назвал своего имени.
«Миллионер рассказал, что хочет разбросать по Магнитогорску 50 миллионов рублей до 2017 года. По его словам, деньги достались ему случайно и должны так же случайно от него уйти», — добавила Шевченко.
Есть подозрение, что ажиотаж в городе подняли маркетологи и все это — рекламная акция. Журналистам пока не удалось найти ни одного счастливого обладателя таких денег.