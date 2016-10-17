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В Магнитогорске анонимный меценат разослал жителям города 50 млн рублей

18:22 17.10.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Жителей Магнитогорска охватила золотая лихорадка. Анонимный меценат разослал жителям города 50 млн рублей. Неизвестный миллионер объяснил свою щедрость тем, что на жизнь ему хватает, а эти деньги пришли к нему случайно.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Ульяна Шевченко: «Все началось в минувшую пятницу. В Интернете на местных форумах стали появляться сообщения от магнитогорцев о том, что они в разных частях города находят цветные конверты с деньгами внутри. Конверты не почтовые, а маленькие и похожие на лотерейные билеты. Внутри них — купюры номиналом от 50 до тысячи рублей».

Корреспондент рассказала, что в минувшую субботу появилось объяснение происходящему. Некий благотворитель дал анонимное интервью местным журналистам. Он общался с прессой в социальных сетях с фейковой страницы и не назвал своего имени.

«Миллионер рассказал, что хочет разбросать по Магнитогорску 50 миллионов рублей до 2017 года. По его словам, деньги достались ему случайно и должны так же случайно от него уйти», — добавила Шевченко.

Есть подозрение, что ажиотаж в городе подняли маркетологи и все это — рекламная акция. Журналистам пока не удалось найти ни одного счастливого обладателя таких денег.

Темы: Россия, Благотворительность в России
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