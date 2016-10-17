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Замдиректора лагеря признал вину в гибели 14 детей на Сямозере

14:45 17.10.2016
Фото с сайта ptzgovorit.ru
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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Замдиректора лагеря «Парк-отель Сямозеро» Вадим Виноградов в понедельник, 17 октября, признал вину в гибели 14 школьников на карельском озере. Об этом сообщает ПАСМИ.

«Я сделал чистосердечное признание и продолжаю сотрудничать со следствием с момента задержания», — сказал Виноградов. Он также подчеркнул, что раскаивается в содеянном.

«Я сам с этими детьми был на острове и желал, чтобы побыстрее это все закончилось», — подчеркнул замдиректора лагеря. Следователь и прокурор просили суд оставить обвиняемого под стражей до 19 января, поскольку на свободе он может скрыться от следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью и повлиять на показания свидетелей.

Всего в походе участвовал 51 человек, включая четырех взрослых. Когда на Сямозере начался шторм, два каноэ с детьми опрокинулись. В результате происшествия погибли 14 школьников.

Темы: Россия, Расследования в России, Летние лагеря, Происшествия и несчастные случаи с туристами, Дети
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Комментарии читателей
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17.10.2016, 18:21
иван з.

В русском языке это называется "канцеляризмом". Никто не задумывается о смысле, просто лепят стандартные фразы. Да никто и не пишет эти решения. Копируют предыдущее решение, в текстовом редакторе меняют установочные данные обвиняемого, номер статьи, даты и т.д. Рутина. Если оставили под стражей, то, скорее всего, и срок дадут реальный.
17.10.2016, 16:50
обвинительный уклон на грани бреда

Не понимаю мотивов обвинения , подозревающих, что зам. директора , который так глубоко раскаивается, почему-то будет " заниматься преступной деятельностью и повлиять на показания свидетелей". Какой еще "преступной деятельностью" он будет заниматься ? Детей убивать?
Конечно он виновен, однако какую опасность он может представлять сейчас ?
17.10.2016, 15:30
Роман

Стрелочник признал вину...
Выгодополучатели от организации гибельного отдыха даже не названы - до них никому нет дела...
А значит - не за горами и новые жертвы среди детей в результате хищного оскала капитализма.
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