Замдиректора лагеря признал вину в гибели 14 детей на Сямозере

Замдиректора лагеря «Парк-отель Сямозеро» Вадим Виноградов в понедельник, 17 октября, признал вину в гибели 14 школьников на карельском озере. Об этом сообщает ПАСМИ.

«Я сделал чистосердечное признание и продолжаю сотрудничать со следствием с момента задержания», — сказал Виноградов. Он также подчеркнул, что раскаивается в содеянном.

«Я сам с этими детьми был на острове и желал, чтобы побыстрее это все закончилось», — подчеркнул замдиректора лагеря. Следователь и прокурор просили суд оставить обвиняемого под стражей до 19 января, поскольку на свободе он может скрыться от следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью и повлиять на показания свидетелей.

Всего в походе участвовал 51 человек, включая четырех взрослых. Когда на Сямозере начался шторм, два каноэ с детьми опрокинулись. В результате происшествия погибли 14 школьников.