Нелегалы в законе

Около 3 млн нелегальных мигрантов могут быть амнистированы и легализованы в России

Глава комиссии по миграционным вопросам совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Асламбек Паскачев предлагает объявить амнистию для нелегальных мигрантов. Эту идею он намерен обсудить с президентом Владимиром Путиным до конца октября 2016 года. Однако у экспертов возникло много вопросов к идее Паскачева.

В России может быть объявлена амнистия для нелегальных мигрантов. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комиссии по миграционным вопросам совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Асламбек Паскачев. «До конца октября планируется моя встреча с президентом Владимиром Путиным, на которой я собираюсь высказать это предложение. По имеющимся данным, у нас в стране находится порядка 3 млн нелегалов.

Мы не можем себе позволить, чтобы на нашей территории находилось такое количество людей с непонятным статусом, чтобы они не платили налоги и занимались непонятно чем, тем более с учетом непростой глобальной ситуации в России и в мире», — сказал Паскачев.

По словам общественного деятеля, росту числа нелегальных приезжих способствует и система получения документов, разрешающих работу в России. «Я по роду своей деятельности часто общаюсь с приезжими из СНГ. Они жалуются, что им выгоднее приезжать в Россию на три месяца, работать тут незаконно. А потом уезжать. Надо разобраться и со штрафными санкциями к работодателям за использование труда нелегальных приезжих. Если штрафы от 300 до 7800 руб., предусмотренные нынешним законодательством, это крайне серьезный удар по малому бизнесу (а поэтому они, как правило, и не нарушают запрет на нелегалов), то крупные компании в большом количестве привлекают тех, кто приехал к нам нелегально. Для них нет проблем заплатить штраф», — заявил правозащитник. Паскачев отметил, что в его предложении не будет идти речь о том, чтобы поголовно предоставить право проживания в РФ всем 3 млн нелегалов.

«Я предлагаю начать эту амнистию к следующему году. До этого времени с учетом сформировавшейся в мире практики надо разработать разные варианты, чтобы и правоохранительные органы, и сами приезжие могли подготовиться к этому процессу, а также определить, на каких условиях будет реализована амнистия», — сказал он. Паскачев также подчеркнул, что самая главная задача грядущей амнистии будет заключаться в том, чтобы определить, кто из нелегалов хочет жить в российском государстве, соблюдая его законы, а кто — нет.

«Легализация статуса тех, кто планирует тут жить в соответствии с законами и работать, улучшит ситуацию в области безопасности в нашей стране, позволит взимать с амнистированных мигрантов налоги, а самое главное — позволит нам защищать права этих людей», — подчеркнул Паскачев.

Источник «Газеты.Ru», близкий к руководству Главного управления МВД по вопросам миграции, отметил, что пока в ведомстве не знают о каких-либо планах правительства или президента амнистировать нелегалов.

Тема амнистии для мигрантов поднимается не впервые. Так, еще пять лет назад соответствующий законопроект подготовил фонд «Миграция XXI век». Согласно документу, значительной части нелегалов предполагалось дать российское гражданство. Однако в итоге кабинет министров отказался от этой идеи. А в 2014 году о необходимости принятия схожих мер заявлял уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. Тогда омбудсмен отметил, что «среди трудящихся страны каждый 15-й является нелегальным мигрантом, а потребность в труде таких людей для российской экономики только растет».

«Если продолжать подогревать антимиграционные настроения граждан, внедрять новые программы по отлову и выдворению мигрантов из страны, вскоре удовлетворять потребность в рабочих руках будет попросту нечем», — заявил он.

Категорическим противником введения какой-либо амнистии для нелегалов был бывший глава ФМС РФ Константин Ромодановский. Он неоднократно заявлял, что эта мера не сможет кардинально поменять ситуацию в области нелегальной миграции.

Впрочем, он допустил возможность ввести небольшие послабления для нелегальных приезжих в том же 2014 году, когда трудовые квоты были заменены полностью на систему патентов. Тогда бывший глава ФМС предлагал дать нелегалам два-три месяца для того, чтобы они смогли определиться со своим правовым и трудовым статусом на российской территории и оформить его. Хотя даже этого тогда сделано не было.

Некоторые эксперты считают предложение Паскачева вполне своевременным.

«Это безусловно здравая идея. Дьявол, как всегда, кроется в деталях. Кто такие эти нелегалы? Это либо люди, которые по каким-то причинам просрочили разрешенный законом срок своего пребывания в России, либо не имеют разрешительных документов на работу в нашей стране. Очевидно, что тех людей, которые нарушили уголовное законодательство, легализовывать не стоит, а с остальными надо разбираться индивидуально», — рассуждает главный научный сотрудник Института социологии РАН, бывший председатель совета при ФМС Владимир Мукомель.

По его словам, если подход к амнистии будет взвешенным, легализованных будет не 3 млн, а существенно меньше.

«Необходимо разработать четкую процедуру и градацию: кого именно мы легализуем. Например, если бабушка нарушила срок пребывания или просрочила миграционный учет, то это что, страшное правонарушение? Нет, конечно. Надо идти навстречу таким людям», — полагает эксперт.

По его словам, из-за этих мелких правонарушений, не влияющих на криминальную обстановку, складывается негативный фон в российском обществе.

«Сейчас если мигрант нарушил режим пребывания на российской территории или, скажем, нарушил ПДД, то ему могут автоматически запретить въезд, а это не нужно ни российскому государству, ни мигрантам, ни нашему населению в целом. Наказание должно соответствовать правонарушению, а не быть существенно жестче», — сказал Мукомель.

Однако другие специалисты полагают, что подобная мера может негативно сказаться на ситуации с безопасностью в российском обществе. Директор Института демографических исследований Игорь Белобородов считает, что легализация нелегалов может привести к тому, что впоследствии они потребуют для себя и иных преференций.

«Сначала будет амнистия за нарушение миграционного законодательства. Затем они потребуют воссоединения их семей. Далее они потребуют особых языковых прав, культурных, вплоть до автономии. Потом они потребуют избирательных прав, и все закончится национальным квотированием в региональных парламентах и органах власти», — сказал Белобородов. По его словам, аналогичная ситуация сложилась в ряде государств Европы.

Между тем и в других странах мира вопрос об амнистии нередко приводит к серьезным дискуссиям среди политиков и общественных деятелей. В США — государстве, которое называют «страной иммигрантов», — в 80-е годы были приняты ряд важных нормативных документов, которые дают преференции определенным категориям переехавших в эту страну на постоянное место жительства.

Тем не менее, по оценкам бюро пограничного и таможенного контроля Соединенных Штатов, сейчас в Америке более 11 млн нелегалов, значительная часть которых — переселенцы из Мексики. Независимые эксперты называют цифру 20 млн.

Осенью 2014 года президент Барак Обама предложил тем нелегалам, которые проживают в стране более пяти лет и не нарушили уголовный закон, автоматически предоставить вид на жительство. Эта идея была раскритикована различными политиками и чиновниками. Антимиграционная риторика, основанная в том числе и на негативных высказываниях в адрес предложений Обамы, во многом способствовала росту популярности кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Серьезная дискуссия по поводу амнистии для приезжих в 2016 году развернулась и в Великобритании. Ряд местных политиков предложили предоставить разрешения находиться в стране тем 12 млн человек, которые не имеют уголовного прошлого и работают. Впрочем, пока точка в этом вопросе не поставлена.