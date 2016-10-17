Россиянам могут разрешить заключать контракты для службы в горячих точках

Россиянам могут разрешить заключать краткосрочные военные контракты для участия в боевых действиях за рубежом. Срок службы будет составлять до года. Военные, военные в запасе или действующие призывники смогут отправиться за границу для участия в антитеррористических операциях за пределами России.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказалвоенныйобозревательВиктор Баранец.

«В Думе по этому поводу будут жаркие споры. Можно предвидеть, что часть парламента будет противиться этому закону. Если за это возьмется «Единая Россия», такой закон может пройти. Тем более, что Министерство обороны уже провело большую работу с депутатами и согласовала с ними этот проект», — сообщил журналист.

Эксперт отметил, что такая идея будет выгодной для россиян. Он объяснил, что в России много депрессивных районов, где работы с хорошей зарплатой не найти. В таких районах даже места дворников расписаны на десять лет вперед.

«Нужда заставит молодых парней податься на заработки в горячие точки. Главная причина, по которой люди будут соглашаться повоевать год или два, — возможность заработать очень приличные деньги. Но конечно же, с большим риском для жизни. Но не обязательно. Никого не бросят сразу же накрывать грудью пулеметы. Многие будут выполнять некоторые обеспечивающие функции», — добавил Баранец.

