Депутаты предложили отбирать участки за перекрытие доступа к воде

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, запрещающий собственникам прибрежных земель перекрывать доступ к общественным пляжам. Если владелец земли дважды закроет людям путь к воде, часть участка, по которому пролегла дорога, у него могут конфисковать, пишет РБК.

С подобной инициативой выступили двое депутатов Госдумы прошлого созыва. Соответствующие поправки предлагается внести в Земельный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно действующему Водному кодексу, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования должна быть открыта для всех. Любая река — это по определению водный объект общего пользования, поясняет «Российская газета». Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. В этих случаях ширина береговой полосы — 5 м, указано в кодексе.

Часто собственники земельных участков, расположенных на пути к водному объекту, преграждают путь к береговой части забором, шлагбаумом, а на подходе взимают плату за услуги по предоставлению лежака, душевой, зонта, уборке мусора, пользованию площадкой для волейбола или тенниса и др., говорится в пояснительной записке к проекту. На практике такая возможность взимания платы не только ограничивает доступ граждан к водному объекту и его береговой полосе, а также часто является объективной стороной административного правонарушения в связи с несоблюдением условий обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту, сообщается в записке к законопроекту.

Авторы проекта считают действующую систему наказаний неэффективной и предлагают расширить статью, карающую за перекрытие доступа к общественным берегам, а также четче прописать правила прохода к воде. Собственников земельных участков, лежащих на пути к общественным берегам, обяжут открывать дорогу по своей земле, пишет «Российская газета». Если же владелец земли станет брать плату за проход по его дорогам, ведущим к морю, то заплатит штраф от 5 до 10 тыс. руб. Юридическое лицо за то же самое будет наказано штрафом на сумму от 200 до 300 тыс. руб. За повторное нарушение штрафы существенно возрастут, отмечает издание.