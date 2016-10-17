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Депутаты предложили отбирать участки за перекрытие доступа к воде

18:32 17.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Госдума начала сбор отзывов на законопроект, запрещающий собственникам прибрежных земель перекрывать доступ к общественным пляжам. Если владелец земли дважды закроет людям путь к воде, часть участка, по которому пролегла дорога, у него могут конфисковать, пишет РБК.

С подобной инициативой выступили двое депутатов Госдумы прошлого созыва. Соответствующие поправки предлагается внести в Земельный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно действующему Водному кодексу, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования должна быть открыта для всех. Любая река — это по определению водный объект общего пользования, поясняет «Российская газета». Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. В этих случаях ширина береговой полосы — 5 м, указано в кодексе.

Часто собственники земельных участков, расположенных на пути к водному объекту, преграждают путь к береговой части забором, шлагбаумом, а на подходе взимают плату за услуги по предоставлению лежака, душевой, зонта, уборке мусора, пользованию площадкой для волейбола или тенниса и др., говорится в пояснительной записке к проекту. На практике такая возможность взимания платы не только ограничивает доступ граждан к водному объекту и его береговой полосе, а также часто является объективной стороной административного правонарушения в связи с несоблюдением условий обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту, сообщается в записке к законопроекту.

Авторы проекта считают действующую систему наказаний неэффективной и предлагают расширить статью, карающую за перекрытие доступа к общественным берегам, а также четче прописать правила прохода к воде. Собственников земельных участков, лежащих на пути к общественным берегам, обяжут открывать дорогу по своей земле, пишет «Российская газета». Если же владелец земли станет брать плату за проход по его дорогам, ведущим к морю, то заплатит штраф от 5 до 10 тыс. руб. Юридическое лицо за то же самое будет наказано штрафом на сумму от 200 до 300 тыс. руб. За повторное нарушение штрафы существенно возрастут, отмечает издание.

Темы: Россия, Земельные участки, Недвижимость, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.10.2016, 19:18
Да уж...

Опять одни будут равнее других.
Застройка прибрежных зон водохранилищ вообще запрещена, однако что Клязьминское, что Пироговское, что Истринское водохранилища застроены виллами. Причем без соблюдения каких либо санитарных норм. Проще говоря, дерьмо льется прямо в водохранилища, которые меж тем являются стратегическими ресурсами пресной воды, обеспечивающими водой население...
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