Россия предложила Сирии разместить свою базу ВМФ в Тартусе на 49 лет

Соглашение о размещении в сирийском Тартусе постоянной базы ВМФ России планируется заключить на срок в 49 лет, сообщило в понедельник, 17 октября, агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

«Соглашение по Тартусу будет не бессрочным, речь идет о 49 годах», — заявил он агентству.

Источник «Интерфакса» напомнил, что соглашение по созданию в Сирии бессрочной российской авиабазы «Хмеймим», которое было ратифицировано российским парламентом в октябре 2016 года, было подписано в августе 2015 года, но этот факт не разглашался.

10 октября Минобороны России объявило о планах Москвы создать в Тартусе постоянную военно-морскую базу. Статс-секретарь, замминистра обороны Николай Панков пояснил, что соответствующие документы уже подготовлены и проходят межведомственное согласование. По его словам, документы находятся в «достаточно высокой» степени готовности и в скоро будут представлены в российский парламент для ратификации.