Новосибирские пенсионеры потребовали отстранить прокурора Фалилеева

Пенсионеры Новосибирской области призывают главу Генпрокуратуры РФ Юрия Чайку отстранить регионального прокурора Владимира Фалилеева. Как сообщает ПАСМИ, жители обвиняют его в потворствовании произволу.

Как пишет интернет-издание, генпрокурору поступило обращение от обманутых пенсионеров ОАО «Электроагрегат», владеющих акциями предприятия и годами не получающих дивиденды. Акционеры компании, доход которой превышает сотни миллионов, получали за ценные бумаги примерно по пять рублей. Однако начисляться должны были куда более крупные суммы.

На собраниях под председательством президента ОАО Александра Одинца официально принимались решения, что выплачивать дивиденды не нужно. В то же время завод сокращал производство. Коллектив предприятия сейчас насчитывает около 300 человек, все цеха перенесли в один, а пустующие помещения сдали в аренду. Годовой план по этой статье доходов составляет 180 миллионов рублей. При этом деньги, получаемые от съемщиков, уходили не на выплату дивидендов.

Обращения в СУ СКР по Новосибирской области и прокуратуру результатов не принесли. Прокурор Владимир Фалилеев на жалобы обманутых акционеров фактически не реагирует, отмечает ПАСМИ.

Помимо этого, жители заявляют, что постоянно сталкиваются не только с бездействием, но и с прямым участием прокуроров в защите коррупционных интересов аффилированных лиц. По их словам, бесконтрольно проходят выделение субсидий, закупки продуктов питания и товаров в больницы, школы, детские дома. В Новосибирской области сформировалась многотысячная очередь льготников на получение бесплатных земельных участков для многодетных семей, участников локальных войн, семей с детьми-инвалидами.

Между тем активисты узнали, что 38 работников прокуратуры входят в состав правления и имеют коттеджные участки в дачном независимом товариществе «Планета», расположенном в элитном районе Новосибирской области, а для тысячи граждан, стоящих в очереди, места ни в элитном поселке, ни в любом другом, не нашлось.

Владимир Фалилеев занял кресло в мае 2015 года также не без скандала. СМИ растиражировали совместную фотографию Фалилеева с преступным авторитетом Михаилом Магомедом, когда те проводили время на охоте.