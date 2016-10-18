Минфин отказался от акциза на безалкогольное пиво

Министерство финансов решило сохранить нулевую ставку акциза на безалкогольное пиво крепостью до 0,5 процента в 2017–2019 годах. Об этом, пишет «Коммерсант», говорится в проекте поправок к Налоговому кодексу в части реализации основных направлений налоговой политики, который Минфин направил в правительство.

Ранее Минфин предлагал установить акциз на безалкогольное пиво до 21 рубля за литр. Такой напиток, заявляли тогда в министерстве финансов, употребляют граждане со средним и выше достатком, которых повышение цены чуть более чем на 10 рублей за 0,5 литра не заставит отказаться от покупки. При этом, указывал Минфин, новый акциз обеспечит дополнительные доходы бюджетам субъектов федерации.

Причину отказа от введения акциза на безалкогольное пиво в Минфине пока не назвали.

Союз российских пивоваров (СРП) называл инициативу министерства по введению акциза на безалкогольное пиво нелогичной и странной. «Подобная продукция не подпадает под категорию алкогольной, никто ни разу не назвал ее вредной для здоровья, ни в одной стране мира безалкогольное пиво не является подакцизным товаром», — писал СРП заместителю министра финансов Илье Трунину.

Минфин в 2017–2019 годах предлагает поднять акциз на сидр, пуаре и медовуху с действующих 9 рублей за литр до 21 рубля. Кроме того, министерство планирует увеличить ставку налога на вино с 9 до 18 рублей, а на вино с защищенным географическим указанием с 5 до 10 рублей.

На сегмент безалкогольного пива приходится около 1 процента российского пивного рынка, сообщает «Интерфакс». При сохранении такого объема рынка, по подсчетам Союза российских пивоваров, введение акциза принесло бы государству 1 миллиарда рублей.