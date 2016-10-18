МИД РФ предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы в Мосуле

Операция по освобождению города Мосула, которая проводится иракской армией совместно с коалицией США, грозит привести к гуманитарной катастрофе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Кто-нибудь просчитывал, куда пойдут беженцы, в каком количестве, кто их сможет принять?», - цитирует агентство ее слова в эфире телеканала «Россия-1».

Захарова отметила, что вокруг Мосула «практически выжженная земля» и поинтересовалась, кто возьмет на себя ответственность за мирных жителей, которые захотят покинуть места боев.

Кроме того, представитель МИД высказала предположение, что обвинения в адрес России в нанесении ударов по мирному населению в Сирии могли быть предтечей того, что будет сделано в отношении Мосула.

В ООН также опасаются, что боевая операция в крупном иракском городе приведет к одной из крупнейших гуманитарных катастроф. По оценкам организации, число беженцев может составить более миллиона человек.

Операция по освобождению Мосула от боевиков ИГ (группировка запрещена в России) началась 17 октября. Наряду с правительственными войсками Ирака и силами коалиции, возглавляемой США, в ней принимают участие и курдские ополченцы. Против террористов, численность которых составляет от трех до девяти тысяч, брошены 60 тысяч человек. По мнению экспертов, операция будет трудной, поскольку для боевиков сдача Мосула будет означать потерю выхода на нефтеносные районы и территории Ирака.

