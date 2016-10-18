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МВД показало систему для проверки экстремистских публикаций

20:38 18.10.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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На ХХ международной выставке средств обеспечения безопасности «Интерполитех-2016» МВД России представило аппаратно-программный комплекс «Фоб» для выявления публикаций экстремистской направленности. Об этом сообщает РИА Новости.

Комплекс был создан по заявке Экспертно-криминалистического центра ведомства. Он представляет собой компьютер с набором периферийных устройств и специальное программное обеспечение, включающее в себя поисковую систему по экстремистским материалам.

Система предназначена для проверки материалов, в которых текст сочетается с изображениями, аудио- или видеорядом. «Фоб» позволяет создать единый шаблон описания визуального компонента экстремистского материала. Сейчас эксперты во всех ведомствах делают это по-разному и не связывают между собой картинку и текст. Нередко это приводит к пропуску важных деталей, пояснил представитель ведомства. Система обеспечивает единообразие, анализ материала сопровождается справками, ссылками на источники, исключая субъективизм при исследовании.

«Фоб» уже прошел испытания и поставлен на снабжение территориальных экспертно-криминалистических подразделений. Однако пока в серьезных исследованиях не задействовался. Сейчас идет наполнение базы данных.

Выставка «Интерполитех-2016», организованная МВД, ФСБ и ФСВТС России, проводится в Москве. В ней участвуют правоохранительные органы, частные охранные структуры, производители оружия, экипировки и спецсредств из 11 стран мира.
 

Темы: Россия, Борьба с экстремизмом в России, Высокие технологии в России, Софт и разработка новых программ, МВД России
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Комментарии читателей
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18.10.2016, 23:26
"... потом сюрприз будет ..."

Полицейский комплекс "Фоб". Как-то недосказано. Наверное, хотели этот комплекс назвать "Русофоб". Но пока решили не выдавать все секреты.
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