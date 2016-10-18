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Трамп пообещал встретиться с Путиным для предотвращения мировой войны

09:44 18.10.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае избрания еще до инаугурации встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Трампа, это позволило бы снять напряжение в отношениях двух стран и избежать войны с Россией.

Напряженность, по мнению Трампа, вызвана тем, что американское руководство постоянно критикует Путина. «Они все время его оскорбляют, неудивительно, что он терпеть не может Обаму и Хиллари Клинтон», — пояснил кандидат в президенты.

Предложение о скорейшей встрече с Путиным было озвучено Трампом в ответ на вопрос радиожурналиста Майкла Сэведжа — тот спросил, что сделал бы Трамп, чтобы предотвратить «мировую войну с Россией».

«Если 8 ноября я выиграю, то вполне вероятно, что я встречусь с Путиным и с Россией до начала работы администрации. Мне кажется, это было бы отлично», - сказал политик.

Как отмечает Politico, заявление Дональда Трампа о готовности встретиться с Владимиром Путиным может добавить очков его сопернице Хиллари Клинтон: демократы неоднократно обвиняли Трампа в том, что тот слишком лестно отзывается о Путине и «льет воду на мельницу России».

В американских СМИ неоднократно выдвигалось предположение, что Трамп — вольно или невольно — является союзником Путина или завербован им.

Темы: Отношения России и США, Владимир Путин, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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18.10.2016, 11:29
Что и говорить

чем быть президентом США непредсказуемой Хилари, гримассы которой можно смело поместить в книгу рекордов Гинесса, или предсказуемый и уравновешенный кандидат как Д.Трамп, который по своему складу мышления против какой либо войны не говоря уже о ядерной. А мир уже устал от военной инициативы США, которые держат весь мир в напряжении, чтобы существовал ВПК США им нужна война и особо не задумываются о её последствиях. Видимо американский обыватель видит себя на другой планете когда янки наносят ракетно-бомбовые удары по территориям других стран, полагая что статус их страны непозволит того же что бы было в США.
18.10.2016, 10:49
Русский

...да,сегодня ситуация в Мире почти полностью повторяет Карибский кризис, скажем намба ту. Вопрос только в выборе американцев.
Выберут Трампа, он повторит Кеннеди ( не хочется верить полностью...). Выберут жену Билла Клинтона- будет война. Ибо ВВП не уступит. ПОБЕДА будет за РУССКИМИ и США исчезнет с карты Земли. Хотя нам конечно достанется и не хило.
Вывод: пусть америкосы соображают.
18.10.2016, 10:38
gvozd

ага ага.. а менеджеры хитлери сдитят в саудовской аравии, катаре и уолл стрит.
окоило 50% пожертвований в семейный фонд хитлери поступило от зарубежных правительств. одна саудовская аравия тиснула 25 млн за раз.
это кстати запрещено по американским законам.
однако вместо этого, пендопресса и платные тролли дудят про рф и ведь кто то верит..
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