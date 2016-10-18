Трамп пообещал встретиться с Путиным для предотвращения мировой войны

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае избрания еще до инаугурации встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Трампа, это позволило бы снять напряжение в отношениях двух стран и избежать войны с Россией.

Напряженность, по мнению Трампа, вызвана тем, что американское руководство постоянно критикует Путина. «Они все время его оскорбляют, неудивительно, что он терпеть не может Обаму и Хиллари Клинтон», — пояснил кандидат в президенты.

Предложение о скорейшей встрече с Путиным было озвучено Трампом в ответ на вопрос радиожурналиста Майкла Сэведжа — тот спросил, что сделал бы Трамп, чтобы предотвратить «мировую войну с Россией».

«Если 8 ноября я выиграю, то вполне вероятно, что я встречусь с Путиным и с Россией до начала работы администрации. Мне кажется, это было бы отлично», - сказал политик.

Как отмечает Politico, заявление Дональда Трампа о готовности встретиться с Владимиром Путиным может добавить очков его сопернице Хиллари Клинтон: демократы неоднократно обвиняли Трампа в том, что тот слишком лестно отзывается о Путине и «льет воду на мельницу России».

В американских СМИ неоднократно выдвигалось предположение, что Трамп — вольно или невольно — является союзником Путина или завербован им.