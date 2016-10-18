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Шойгу объявил о прекращении ударов в районе Алеппо

12:27 18.10.2016
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сюжет: Сирийский кризис

Российская и сирийская авиация прекратили авиаудары в районе Алеппо, сообщает ТАСС во вторник, 18 октября, со ссылкой на заявление министра обороны России Сергея Шойгу.

Он напомнил, что такое решение было принято в связи с необходимостью для введения 20 октября «гуманитарной паузы». Российское ведомство призвало государства, имеющие влияние на формирования боевиков в восточном Алеппо, убедить их лидеров покинуть город.

«Обращаемся к руководству стран, имеющих влияние на вооруженные формирования в восточной части Алеппо, с предложением убедить их лидеров прекратить боевые действия и покинуть город», — заявил министр. Чиновник добавил, что к началу этих гуманитарных мероприятий войска президента Сирии Башара Асада будут отведены на дистанции, позволяющие участникам вооруженных формирований беспрепятственно покинуть восточный Алеппо с оружием по двум специально созданным коридорам.

«Первому (коридору) — по дороге Кастелло, второму — в районе рынка Сук-эль-Хай», — сказал министр. Мирные жители, по его словам, смогут покинуть город по шести коридорам.

Шойгу добавил, что российские военные специалисты также приехали в Женеву для продвижения инициатив Москвы по отделению террористов от умеренной оппозиции и их вывода последних из восточной части Алеппо. Введение «гуманитарной паузы» в регионе, в свою очередь, должно «способствовать успеху в работе военных экспертов ряда государств, которая завтра начнется в Женеве». 

Глава Минобороны России подчеркнул, что всем, кто заинтересован в стабилизации обстановки в Алеппо, «необходимо приступить к реальным практическим шагам, а не продолжать заниматься политической волокитой».  

Темы: Военная авиация РФ, Сергей Шойгу, Сирийский кризис
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