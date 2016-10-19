]]> ]]>
Главная В России Новости

Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером

18:28 19.10.2016
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Глава правительства России Дмитрий Медведев предложил назначить министра спорта Виталия Мутко вице-премьером. Об этом сообщает «Интерфакс».

Свою инициативу он обосновал необходимостью создания должности вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма, а также молодежной политики. По мнению Медведева, вместо Мутко Минспорта может возглавить его заместитель Павел Колобков.

Указанные кандидатуры премьер-министр представил президенту России Владимиру Путину и тот с ними согласился. В связи с этим глава правительства распорядился подготовить соответствующие документы, которые будут внесены в администрацию президента для подписания Путиным.

Предложение о назначении вице-премьера по спорту, туризму и молодежной политике глава государства высказал сам некоторое время назад. Он отметил, что указанные сферы должен курировать один человек, поскольку они близкие друг другу. В кабмине пообещали в ближайшее время представить кандидатуру на эту должность.
 

Темы: Россия, Отставки и назначения в российской политике, Министерство спорта РФ, Правительство России, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.10.2016, 18:43
так

Главную сферу премьер-министр не указал
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.