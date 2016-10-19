Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером

Глава правительства России Дмитрий Медведев предложил назначить министра спорта Виталия Мутко вице-премьером. Об этом сообщает «Интерфакс».

Свою инициативу он обосновал необходимостью создания должности вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма, а также молодежной политики. По мнению Медведева, вместо Мутко Минспорта может возглавить его заместитель Павел Колобков.

Указанные кандидатуры премьер-министр представил президенту России Владимиру Путину и тот с ними согласился. В связи с этим глава правительства распорядился подготовить соответствующие документы, которые будут внесены в администрацию президента для подписания Путиным.

Предложение о назначении вице-премьера по спорту, туризму и молодежной политике глава государства высказал сам некоторое время назад. Он отметил, что указанные сферы должен курировать один человек, поскольку они близкие друг другу. В кабмине пообещали в ближайшее время представить кандидатуру на эту должность.

