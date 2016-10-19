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Госдума одобрила приостановку соглашения с США об утилизации плутония

14:52 19.10.2016
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Госдума приняла закон о приостановлении действия межправительственного соглашения между Россией и США об утилизации плутония. Об этом сообщает "Интерфакс".

«За» проголосовали все депутаты, кроме одного воздержавшегося.

Закон о приостановлении соглашения с США об утилизации плутония предусматривает возобновление договора при ряде условий. Среди них, в частности, отмена «закона Магнитского» и сокращение военных сил НАТО у границ России.

Еще одним условием возобновления действия соглашения Россия назвала отмену санкций и компенсацию причиненного ими ущерба, включая ущерб от российских «вынужденных контрсанкций».

3 октября был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о приостановке действия соглашения с США об утилизации оружейного плутония, а также протоколов к этому соглашению.

Действие соглашения, говорилось в указе, приостанавливается «в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США, а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации». В документе также сообщалось о «неспособности США выполнить обязательства» по этому договору. 

Темы: Россия, США, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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19.10.2016, 18:55
Дед Щукарь

И на Марс пущай на лунных пирогах добираются сами.
19.10.2016, 18:41
gvozd

по крайней мере, это закон..
его будет труднее спустить на тормозах, как это было до сих пор.
19.10.2016, 16:27
Микс

говорят была эпоха застоя, это когда все голосовали за стоя.
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