Минфин предложил правительству поднять акциз на крепкий алкоголь

Акциз на крепкий алкоголь с содержанием этилового спирта свыше 9% может вырасти в 2017 году с 500 до 523 рублей на 1 л безводного спирта, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ, внесенный на рассмотрении в правительство, с поправками Минфина в Налоговый кодекс.

По информации издания, на росте акцизов настаивал Минфин. Минэкономразвития, в свою очередь, напротив, призывало снизить акциз на треть — до 360 рублей. В МЭР подчеркивали, что снижение акцизов поспособствует легализации теневого рынка и увеличению поступления этих платежей в бюджет.

С 2013 года ставка акцизов увеличилась почти вдвое, а легальное производство водки и розничные продажи снизились на 30%. В такой ситуации необходимо найти оптимальную ставку, которая сделает продукцию доступной для граждан при сохранении достаточного уровня поступлений в бюджет, отметил собеседник издания в МЭР.

Позицию ведомства поддержали производители. Они указывали, что увеличение акцизов приведет к росту розничных цен и падению спроса на легальную продукцию, пишет издание.

За восемь месяцев текущего года производство водки увеличилось на 4,4%, до 40,6 млн дал, а поступление акцизов в бюджет — на 24%, до 97,9 млрд рулей.

Ранее Минфин сообщил, что часть доходов от акцизов на крепкий алкоголь (с содержанием спирта свыше 9 градусов и за исключением пива, вин и шампанского) в 2017 году распределят между «производящими» и «потребляющими» регионами страны.