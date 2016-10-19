«Коммерсант» сообщил о планах реформы Администрации президента

В Администрации президента РФ обсуждается реорганизация, которая может начаться с реформы политического блока, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников в Кремле.

По словам собеседников издания, в Администрации президента «наблюдается тенденция к укрупнению». В частности, в политическом блоке администрации из двух управлений — по внутренней политике и по общественным проектам — может быть создано одно.

Объединение управлений, над планом которого работает глава управления госслужбы и кадров президента Антон Федоров, предполагает, что все сотрудники к Новому году будут выведены за штат, а затем появится новое штатное расписание.

В свою очередь другой источник сообщил «Коммерсанту», что реформа политического блока станет частью реорганизации работы всей Администрации президента под руководством ее нового главы Антона Вайно.

Ранее, отмечает издание, источники в Кремле уже сообщали о планах реформы Администрации президента, предполагавших объединение нескольких управлений. Собеседники газеты тогда говорили, что оптимизация будет происходить постепенно, «без сопутствующей шумихи».