]]> ]]>
Главная В России Новости

Песков заявил о готовности Путина встретиться с Трампом

15:28 19.10.2016
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин готов общаться с любыми кандидатами на пост лидера США, включая миллиардера Дональда Трампа. Об этом, как сообщает ПАСМИ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин готов общаться с любыми кандидатами, которые выступают за развитие отношений и развитие диалога между нашими странами. Россия ищет добрых отношений, ищет взаимодействия, ищет сотрудничества», — сказал Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь, российская сторона готова реагировать на любые намерения вести диалог.

Накануне кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с инициативой встретиться с Владимиром Путиным еще до своей инаугурации. Когда политика спросили, как он мог бы предотвратить мировую войну с Россией, Трамп отметил, что часть проблемы заключается в том, что американские лидеры, в частности представители соперничающего демократического лагеря, президент Барак Обама и кандидат Хиллари Клинтон, слишком много оскорбляют Путина.

Темы: Россия, Отношения России и США, Владимир Путин, Президентские выборы в США
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.10.2016, 18:41
Skeptik

Он как мертвый пытается
попиарится среди партнеров!
19.10.2016, 18:40
atlant

да только эта ломка шаблона будет болезнена и ее заблокирует сознание обычного американца и будет выдан ответ Трамп=Путин=зло
19.10.2016, 18:33
дан

лучшего подарка для Клинтон и придумать трудно Пожалуй если только наградить Трампа Орденом Дружбы и присвоить ему почетное звание профессора МГУ Хотя впрочем и без этого у демократов появился дополнительный шанс на победу в выборах-быть в друзьях у ВВП-это очень непопулярный ход в выборной компании
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.