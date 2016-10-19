Песков заявил о готовности Путина встретиться с Трампом

Президент РФ Владимир Путин готов общаться с любыми кандидатами на пост лидера США, включая миллиардера Дональда Трампа. Об этом, как сообщает ПАСМИ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин готов общаться с любыми кандидатами, которые выступают за развитие отношений и развитие диалога между нашими странами. Россия ищет добрых отношений, ищет взаимодействия, ищет сотрудничества», — сказал Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь, российская сторона готова реагировать на любые намерения вести диалог.

Накануне кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с инициативой встретиться с Владимиром Путиным еще до своей инаугурации. Когда политика спросили, как он мог бы предотвратить мировую войну с Россией, Трамп отметил, что часть проблемы заключается в том, что американские лидеры, в частности представители соперничающего демократического лагеря, президент Барак Обама и кандидат Хиллари Клинтон, слишком много оскорбляют Путина.