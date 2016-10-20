МИД России опроверг планы по возвращению военной базы на Кубу

Москва не ведет переговоров с Гаваной о восстановлении российской военной базы на территории Кубы, которая существовала до 2001 года, сообщил агентству «Интерфакс» источник в МИД России.

«Военных баз у нас в Латинской Америке нет, мы их не открываем и переговоров на эту тему не ведем, в том числе с Кубой», — заявил он.

Но уточнил, что для кораблей ВМФ России требуются пункты захода на Кубе. Сейчас такого пункта на Кубе у российского флота нет. Но на острове есть порт, в который заходит корабль при дальнем походе для пополнения запасов, отдыха экипажа, набора воды и продовольствия, заправки топлива. «И такое сотрудничество у нас есть, в данном случае с Кубой. Такая практика имеется, и в этом нет ничего нового», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в данном сотрудничестве нет ничего, что предполагает размещение российских войск и специалистов, которые бы этим занимались. «Это все делают кубинцы», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что в отношении всех российских баз есть четко позиция, заявленная на высоком уровне, которой и руководствуется МИД. «Никаких иных принципиальных вводных установок нет», — отметил собеседник агентства.

Ранее, 7 октября, замминистра обороны Николай Панков заявил на заседании в Госдуме, что Минобороны России изучает возможность разместить военные базы в тех странах, где они были во времена СССР. «Мы этой работой занимаемся. Мы видим эту проблему», — заявил Панков в ответ на вопрос, планирует ли военное ведомство вернуться на базы на Кубе и во Вьетнаме. Он не стал вдаваться в детали. Но отметил, что в настоящее время руководство Минобороны переосмысливает принятые ранее решения о ликвидации баз в этих странах.

13 октября официальный представитель вьетнамского МИД Ле Хай Бинь заявил на брифинге в Ханое, что Вьетнам не допустит появления иностранных военных баз на своей территории и не будет вступать в военные союзы и объединяться с кем-либо против третьей стороны.

Военно-морская база ВМФ СССР находилась в Камрани во Вьетнаме на берегу Южно-Китайского моря. В Лурдесе на Кубе располагался построенный в 1960-х годах радиоэлектронный центр разведки.



От использования этих баз Россия отказалась в 2001 году под давлением США и в связи с затратами на их содержание.