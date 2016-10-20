Бывшие депутаты от ЕР вопреки обещаниям не отказались от «парашютов»

Депутаты шестого созыва от «Единой России», не попавшие в новую Думу, не отказались от выплат за досрочное прекращение своих полномочий, тем самым нарушив предвыборное обещание руководства партии. Об этом рассказали РБК несколько бывших парламентариев от партии власти.

Согласно принятому в прошлом году закону о переносе выборов Госдумы седьмого созыва с декабря на сентябрь, депутатам шестого созыва, не попавшим в новый парламент (или региональные органы власти и органы местного самоуправления), были сохранены до 4 декабря 2016 года все денежные выплаты, условия медицинского обеспечения и право пользования служебной квартирой в Москве.

Отвечая на критику идеи досрочных выборов, руководство «Единой России» заявляло, что ее депутаты откажутся от «золотых парашютов». В феврале этого года на съезде «Единой России» Дмитрий Медведев, говоря о необходимости бюджетной экономии, заявил, что депутаты «могли бы отказаться от компенсаций по зарплате в связи с досрочным прекращением своих полномочий из-за переноса выборов».

Конкретного указания от фракции отказываться от компенсаций не было, деньги просто придут на зарплатную карту, как обычно, сказал РБК бывший депутат-единоросс.

Бывший депутат Илья Костунов сказал, что «ничего специально не делал». Валерий Язев сказал РБК, что не помнит, подписывал ли он заявление об отказе или нет, поэтому не знает, получит ли эти деньги. Игорь Руденский сказал, что не слышал о просьбе Медведева отказаться от компенсаций. Мария Кожевникова не ответила на вопрос РБК.

Выборы были перенесены на сентябрь в нарушение Конституции, депутатов шестого созыва и так лишили раньше времени полномочий, но лишить их этих выплат никто не вправе, говорит бывший депутат-единоросс, оперная певица Мария Максакова-Игенбергс. Экономия на этих компенсациях в масштабах страны смехотворная, добавила она. Заявления об отказе от положенных зарплат были популизмом от начала до конца, считает певица.

Заявлений об отказе от денежных выплат в бухгалтерию Думы не поступало, сказал РБК собеседник в аппарате Думы. В пресс-службе фракции партии большинства не смогли сказать РБК, кто из бывших депутатов партии отказался от компенсации.

Затраты бюджета на каждого непереизбранного депутата с 18 октября по 4 декабря 2016 года авторы закона (лидеры всех фракций, кроме КПРФ) оценили в 1,6 млн руб.

Полномочия депутатов шестого созыва закончились раньше 18 октября, так как первое заседание новой Думы состоялось 5 октября, поэтому затраты на содержание одного бывшего депутата превысят первоначальные расчеты, достигнув около 2 млн руб.

В новую Думу не переизбрались 230 депутатов, таким образом, затраты на компенсации могут составить порядка 460 млн руб.